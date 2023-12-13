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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محلل سياسي: الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة لافتة وغير متوقعة من المصريين| فيديو

بشير عبد الفتاح
بشير عبد الفتاح

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث والمحلل السياسي، إن الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة سياسية لافتة وغير متوقعة من المصريين، حيث أجريت الانتخابات في بيئة صعبة للغاية؛ بسبب ما يحدث في غزة ووجود أزمة اقتصادية، بجانب فترة الدراسة.
 

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وأشار “عبد الفتاح” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، اليوم الأربعاء، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إلى أن هذه الأسباب كان متوقعا منها تقليص نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ ولكن كان هناك تهافت وتسابق من المصريين بمختلف الفئات على المشاركة في الانتخابات.

وتابع الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث والمحلل السياسي أن المشاركة السياسية الهائلة من كل فئات المجتمع هو أكبر وأهم مؤشر لفت الانتباه، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور ممتاز في كافة مراحل العملية الانتخابية، معقبًا: “لعبت دورًا محوريًا من أجل توفير بيئة مواتية”.

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