مدير عام الأونروا: قدرتنا في تقديم الخدمات لـ غزة على شفا الانهيار

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن قدرة الوكالة على تقديم الخدمات في غزة على شفا الانهيار.

وأمس قال لازاريني، إنه شاهد فيديو لتفجير مدرية تابعة لوكالة الأونروا في شمال غزة.

ووصف لازاريني عبر صفحته على منصة “إكس”، المشهد الذي رآه في الفيديو بأنه "أمر شائن"، بما في ذلك تفجير المسشفيات في غزة أيضا.

وشدد مفوض العام الأونروا، على أن المدارس محمية بموجب القانون الدولي، لافتا إلى أن كلا من طرفي الصراع في قطاع غزة "إسرائيل وحماس" لديهم إحداثيات جميع منشآت الأونروا في غزة.