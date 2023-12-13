مسئول في منظمة التحرير الفلسطينية: بايدن يحتاج إلى تحويل أقواله لأفعال

في أعقاب تصويت الأمم المتحدة الأخير على وقف إطلاق النار، دعا مسؤول كبير من منظمة التحرير الفلسطينية الرئيس جو بايدن إلى تحويل تصريحاته إلى أفعال ملموسة من خلال المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية وتقديم مبادرة سياسية شاملة. وكانت الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، من بين أقلية من عشر دول صوتت ضد القرار، بأغلبية كبيرة بلغت 153 صوتًا مؤيدًا.

وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، كان بايدن قد أشار في وقت سابق إلى مخاوف بشأن استدامة الدعم الدولي لإسرائيل، خاصة في ضوء ما وصفه بحملة قصف "عشوائية" في غزة. وشدد حسين الشيخ، وهو شخصية بارزة داخل منظمة التحرير الفلسطينية، على ضرورة أن يذهب الرئيس بايدن إلى ما هو أبعد من الخطابة، وحثه على بدء جهد دبلوماسي قوي يعتمد على الشرعية والقانون الدوليين. وشدد آل الشيخ على العناصر الأساسية، بما في ذلك إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

منظمة التحرير الفلسطينية، تعمل كممثل رسمي للشعب الفلسطيني على مستوى العالم. تدير السلطة الفلسطينية الشؤون البلدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما تتولى منظمة التحرير الفلسطينية القرارات الأوسع التي تؤثر على الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم دون سلطة الحكم الداخلي.