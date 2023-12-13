كأس العالم للأندية|كهربا: نسعى لأبعد نقطة في المونديال وجائزة أفضل هدف تتويج للفريق

أعرب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الشديدة بالتتويج بجائزة أفضل هدف أفريقي خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن الهدف الذي سجله في شباك الهلال السوداني سيظل عالقًا في ذاكرته، ويعتبره من أجمل الأهداف التي سجلها في مسيرته.



وقال كهربا: «قبل كل مباراة بـ24 ساعة وقبل الخلود للنوم، أفكر جيدًا ماذا سأفعل في اللقاء، وكيف سأساعد زملائي من أجل تحقيق الفوز، وكيف سأتعامل مع الفرص التي تتاح من أجل التسجيل، وهدفي في شباك الهلال تخيلته بالفعل، وأنني سوف أتسلم كرة عالية، وأضعها ببطن قدمي في الزاوية البعيدة، وهو ما حدث في الهدف وفي النهاية هو توفيق من عند الله».

وأضاف: «كل اللاعبين والجمهور كانوا في حالة قلق شديد وتحدٍ قبل لقاء الهلال السوداني في القاهرة، وكان لدينا روح وإصرار على تحقيق الفوز لحسم التأهل، واللاعبون قدموا مستوى رائعا، وفزنا بثلاثية وصعدنا للدور التالي في دوري أبطال إفريقيا وتوجنا بعدها باللقب».

وتابع: «لاعبو الأهلي ساعدوني كثيرًا خلال الفترة الماضية، وتسجيلي الأهداف هو توفيق من الله، وأنا تعبت واجتهدت كثيرًا خلال فترة إيقافي، وكنت أتوقع أن أفوز بجائزة أفضل هدف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم».

وواصل: «كنت نائمًا لحظة إعلان اختيار هدفي في شباك الهلال كأفضل هدف في القارة، وفوجئت بزميلي في الفريق حمزة علاء يوقظني لإبلاغي بالجائزة، وهو ما أسعدني كثيرا».

وتابع: «فوز الأهلي بجائزة أفضل نادٍ، وكذلك بيرسي تاو بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، كلها أمور تسعدنا جميعًا، هذه الجوائز فخر لنا، وتاريخ يكتبه اللاعبون لهم وللنادي الأهلي، وأي لاعب متواجد مع النادي يستفيد كثيرًا؛ لأن الأهلي يضيف كثيرًا لأي لاعب موضحا أن بيرسي تاو، فهو ساعده كثيرًا، وصنع له العديد من الأهداف، ولاعبو الفريق دائمًا لهم فضل فيما وصلت إليه، والجوائز كلها جاءت بدعم اللاعبين والجماهير».

وقال: «علاقتي مع مستر كولر أكثر من رائعة، خصوصًا أنه أثر في مسيرتي وساهم في تجهيزي بشكل جيد مع مدرب الأحمال خلال فترة الإيقاف، وكان مهتمًا بعودتي بشكل قوي للملاعب من جديد، والحمد لله عُدت بشكل جيد وساهمت في الفوز بالبطولات، وأوجه له الشكر بعدما ساهم في إحيائي من جديد، وكان واثقا في إمكاناتي؛ لأنه كان يعلم قدراتي والحمد لله كنت على قدر ثقته».

وزاد: «أي مركز أشارك فيه مع الأهلي أسعى للظهور بشكل قوي، وأقاتل من أجل تحقيق الانتصارات مع الفريق، كما أن المنافسة مع زملائي في مركز المهاجم جيدة، وكلهم عناصر رائعة والعلاقة بيننا مميزة ونسعى جميعًا من أجل خدمة الأهلي، وأي لاعب سوف يشارك ويظهر بشكل جيد سأكون سعيد له بكل تأكيد».

وأضاف: «نغمة الأهلي يحتاج لمهاجم جديد التي تتردد باستمرار مؤخرًا لا تشغلني مطلقًا، هناك لاعب غيري قد يشعر بحالة إحباط، لكن أنا أركز فقط في المستطيل الأخضر، وتحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، كما أن أي لاعب جديد ينضم لصفوف الفريق أنا أول من يقوم بدعمه ومساعدته على الظهور بشكل قوي، كلنا نعمل من أجل خدمة النادي».

وأكمل: «لن أخسر شيئا لو ساعدت زملائي في الفريق بل أكون فخورًا وسعيدًا بتألق أي زميل لي، لن يأخذ أحد من رزقي أو شهرتي، وكلنا نلعب تحت شعار النادي الأهلي، الذي نضحي من أجله».

وأردف: «أشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة، وهو شرف لي بكل تأكيد، وهدفنا الوصول لأبعد نقطة في المونديال، وسنكافح ونبذل قصارى جهدنا من أجل المنافسة على اللقب، وكرة القدم ليس فيها مستحيل، ولاعبو الفريق رجال ويرغبون في تحقيق إنجاز كبير لهم».

وعن أبرز المواقف بالنسبة له في كأس العالم للأندية، قال: «عندما صافحت محمد أبوتريكة ثم تعرضت للإيقاف، ولكن كان بالنسبة لي شيء رائع أن أصافحه».

واستطرد: «فريق اتحاد جدة السعودي من أقوى الفرق العربية، ومواجهته صعبة، ولكن أتمنى أن نفوز في تلك المباراة».

وأكمل: «أعتز بالفترة التي قضيتها مع اتحاد جدة على مدار عامين وحققت خلالها بطولتين مع الفريق، وجمهور الفريق كان يدعمني بقوة خلال فترة تواجدي معهم، وسعيد جدًا بمواجهته على ملعب الجوهرة»، مضيفا: «هدفنا إسعاد جماهير الأهلي الكبيرة، وننتظرهم في المدرجات، يوم الجمعة فإسعادهم هدف اللاعبين والجهاز الفني».

وختم كهربا حديثه قائلا: «جمهور الأهلي ساندني بقوة، وأشكرهم على الدعم والمساندة وهذا شيء ليس جديدا عليهم، وأكون سعيدا للغاية عندما أرى فرحتهم بانتصارات الفريق، الجمهور بالنسبة لي رقم 1، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم وأن اختم حياتي في الأهلي وأعود لتشجيع الأهلي مجددًا معهم من المدرجات».