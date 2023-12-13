ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاح الاخضر على الريق ؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد التفاح الأخضر..



1) يغسل الأسنان و يقوي اللثة لاحتوائه على حامض الأوكساليك .

2) يحارب الآثار السيئة لمادة الكولسترول التي تتجمع في شرايين الجسم .

3) يخلص جسم الإنسان من السموم لأن ثمرة التفاح لها خاصية مهاجمة الفيروسات.

4) يعالج الإمساك و الإسهال الشديد .

5) يهدئ السعال و يسهل إفراز البلغم .

6) مفيد في الأمراض الالتهابية الحادة و ذلك لاحتواء القشرة على مادة البكتين .

7) يساعد على تفتيت حصى المرارة .

غني بالأحماض المقاومة للأورام السرطانية.

9) مضاد لاحتمالات إصابة العظام بالهشاشة لاحتوائه على مادة البورون .

10) يقوي عمل الرئتين و يقلل من احتمالات سرطان الرئة .

11) يحتوي على الألياف الغنية بالبكتريا التي تساعد على نضارة البشرة .