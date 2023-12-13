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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء : بنينا الوعي بنجاح الانتخابات الرئاسية

فودة خلال الاجتماع
فودة خلال الاجتماع

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء : نجحنا في بناء الوعي في جنوب سيناء مشيرا أن ذلك ظهرا جليا في نجاح الانتخابات الرئاسية " وظهور المحافظة بالمظهر الحضاري خلال إجراء الانتخابات وإقبال المواطنين علي الإدلاء بأصواتهم .

جاء ذلك خلال ترأس  اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء جلسة المتابعة الدورية اليوم،  والتي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة .

أشاد اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء الإعداد والتنظيم الجيد للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ موجهاً الشكر لكل الجهات المشاركة في هذه الملحمة مؤكدا ان هذه الانتخابات كانت دليل على نضج ووعي المصريين.

و تابع المحافظ موقف إنشاء عدد خمس ميادين بمدينة شرم الشيخ،  وهي ميدان دلتا شرم، ميدان المحكمة، ميدان العلم نور ميدان مجلس المدينة الجديد، ميدان عامل النظافة مشددا على سرعة الانتهاء من الميادين الخمسة لتظهر المدينة بالصورة المثلى

و شدد المحافظ على ضرورة التأكد من جاهزية المعدات والسيارات مختلف القطاعات اللازمة لمجابهة السيول و الامطار على مستوى مدن المحافظة.

تابع المحافظ موقف منظومة التاكسي الذكي و شدد على تفعيل منظومة التأمين بالكاميرات لأهميتها في تأمين زوار مدينة شرم الشيخ و موقف انشاء الحضانة بالحديقة المركزية و التي تعتبر من الحضانات التي سيتم إنشاؤها بتمويل من وزارة التخطيط و التنمية و موقف إنشاء مسجد وكنيسة نبق بشرم الشيخ و  موقف المنطقة المحيطة بالمسرح الصيفي بطور سيناء.
وقام مدير التخطيط العمراني بالمحافظة بعرض موقف المنطقة الصناعية بمدينة ابوزنيمه
كما تم خلال المؤتمر أيضا متابعة موقف التجمعات التنموية، المتغيرات المكانية علي مستوى مدن المحافظة، واستعراض موقف التراخيص بالمحلات بجميع المدن" المحلات المرخصة و المحلات غير المرخصة" .

وتم خلال المؤتمر عرض كتاب اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية بشأن تشكيل لجان محلية للمساعدة في التحقق من وصول بطاقات الدعم النقدي " تكافل وكرامة" لمستحقيها، وايضا الكتاب الخاص بالأراضي المستردة وخطة المحافظة في استغلالها، وايضا ازالة التعديات علي مخرات السيول والإجراءات اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار والسيول بجميع المدن.

تم خلال المؤتمر تسيير قوافل توعوية لمحو الامية الدينية للسيدات بالقري والوديان النائية خلال الشهر الجاري بمدن طور سيناء، ودهب، وسانت كاترين، يقدمها المجلس الاسلامي العالمي للدعوة بالتنسيق مع المحافظة.

فودة خلال الاجتماع

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جنوب سيناء فودة الوعي نجحنا الانتخابات

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