إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة بطريق فرعي بالمنيا

أصيب 15 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة بطريق إحدى قرى مركز المنيا بجروح متنوعة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بالقرب من إحدى قرى مركز المنيا وأسفر الحادث عن أصابة 15 شخص وتم نقلهم على الفور لمستشفى المنيا العام لتلقى العلاج.

وأفادت التحريات الأولية، بأن حادث مرورى وقع بالقرب من قرية بهدال التابعة لمركز المنيا وأسفر عن إصابة 15 شخصا بين سحجات وكدمات.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق فى الواقعة.

