عزل بايدن .. تحركات جديدة من الكونجرس بشأن الرئيس الأمريكي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الأربعاء، إنه واثق من أن قرار المساءلة الذي يستهدف عزل الرئيس جو بايدن، سوف يمر.

وكتب جونسون، عبر منصة “إكس”، “اليوم، يصوت مجلس النواب لفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس بايدن.. الحقائق لا تكذب”.

وأضاف: “حان الوقت لتقديم الإجابات للشعب الأمريكي”.

وأمس، وافقت لجنة القواعد في مجلس النواب الأمريكي على قرار يجيز إجراء مزيد من التحقيقات لعزل الرئيس جو بايدن، وفقا لنتائج التصويت.

وأيدت اللجنة القرار بأغلبية تسعة أصوات مقابل أربعة أصوات، ويوجه القرار لجان الميزانية والرقابة لمواصلة التحقيق مع بايدن وأفراد عائلته من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل الرئيس الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلا عن مصادر قريبة من الرئيس الأمريكي، أن الرئيس جو بايدن، يغرق في حالة من “الغضب والحزن” بسبب الملاحقة الجنائية لابنه هانتر.

وحسب “أكسيوس”، اعترف بايدن نفسه في محادثات خاصة بأنه يشعر بالذنب تجاه ما يمر به ابنه البالغ من العمر 53 عاما.