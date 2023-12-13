عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عزل بايدن .. تحركات جديدة من الكونجرس بشأن الرئيس الأمريكي

جو بايدن
جو بايدن

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الأربعاء، إنه واثق من أن قرار المساءلة الذي يستهدف عزل الرئيس جو بايدن، سوف يمر.

وكتب جونسون، عبر منصة “إكس”، “اليوم، يصوت مجلس النواب لفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس بايدن.. الحقائق لا تكذب”.

وأضاف: “حان الوقت لتقديم الإجابات للشعب الأمريكي”.

وأمس، وافقت لجنة القواعد في مجلس النواب الأمريكي على قرار يجيز إجراء مزيد من التحقيقات لعزل الرئيس جو بايدن، وفقا لنتائج التصويت.

وأيدت اللجنة القرار بأغلبية تسعة أصوات مقابل أربعة أصوات، ويوجه القرار لجان الميزانية والرقابة لمواصلة التحقيق مع بايدن وأفراد عائلته من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لعزل الرئيس الأمريكي.

بحضور كبار مساعديه .. بايدن يستضيف عائلات الرهائن الأمريكيين في البيت الأبيض

لن نتواني عن مواصلة واجبنا.. بيان عاجل من حركة حماس بخصوص بايدن

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلا عن مصادر قريبة من الرئيس الأمريكي، أن الرئيس جو بايدن، يغرق في حالة من “الغضب والحزن” بسبب الملاحقة الجنائية لابنه هانتر.

وحسب “أكسيوس”، اعترف بايدن نفسه في محادثات خاصة بأنه يشعر بالذنب تجاه ما يمر به ابنه البالغ من العمر 53 عاما.

بايدن مجلس النواب الأمريكي جونسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

شبانة: أين خالد بيبو مما يفعله مترجم كولر؟

ضبط وتخفيض أسعارها | قرار حكومي رسمي بشأن هذه السلع

موضوعات متعلقة

ارتفاع قياسي في عدد المساجد بـ روسيا

روسيا تحذر: سنعتبر إقلاع مقاتلات إف-16 من قواعد الناتو مشاركة لأوكرانيا في الحرب

سرايا القدس تعلن قصف تجمعات جنود جيش الاحتلال في جحر الديك

سنستمر لآخر جندي.. نتنياهو يتحدي المجتمع الدولي ويرفض وقف الحرب على الفلسطينيين

خسائر قاسية.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن كمين المقاومة الفلسطينية بالشجاعية

بعد تقارير استخدامها.. البيت الأبيض يكشف حقيقة نقله ذخائر فسفور أبيض لإسرائيل

رئيس أركان جيش الاحتلال يعلق على حادث كمين الشجاعية.. تفاصيل لأول مرة

النهاية تلوح في الأفق .. نتنياهو يخوض معركة مصيرية

ترشيحاتنا

شاهد.. كتائب القسام توجه ضربات قوية لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في غزة

كأس العالم للاندية| الأهلى ينهى مرانه الثاني في جدة استعداد لمباراة الاتحاد

الأهلي في المونديال| مران مغلق للفريق على ملعب مدينة الملك عبد الله

بسبب الفسق والفجور.. قرار عاجل من المحكمة بشأن كروان مشاكل

ضابط أمريكي كبير يعلن خسارة إسرائيل حرب المعلومات

ضياء رشوان : مصر تواصل جهودها لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك | طريقة عمل شوربة الـ سي فود

بعضلات بطن.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

مكياج جريء.. بوسي تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاح الاخضر على الريق ؟

فيديو

قبل لقاء كأس العالم.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة|فيديوجراف

«أمر غير عادي».. ماذا طلب بايدن من نتنياهو بخصوص حرب غزة؟ |فيديوجراف

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع الثلاثي الموقوف.. وهذا موقف معتمد جمال| فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ