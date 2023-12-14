3 أكلات من مطبخك تعالج التهاب المفاصل سريعا

يعاني العديد من الأشخاص بسبب التهاب المفاصل، وتساعد بعض الأطعمة في علاج آلام المفاصل والتخلص منها.

أطعمة تساعد في علاج التهاب المفاصل

الزبادي

تعتبر الأمعاء الصحية ذات أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بإدارة الالتهاب، فإن تناول الأطعمة المخمرة بانتظام – مثل الزبادي – يوفر البكتيريا التي تساعد على تشكيل ميكروبيوم صحي في الأمعاء

أن اختلال الميكروبيوم

ينتج عن انخفاض أعداد البكتيريا المفيدة، وزيادة في نمو تلك التي لديها القدرة على الإضرار بالصحة والمسبّبة للالتهابات

الزنجبيل

أن "الزنجبيل له خصائص مضادة للأكسدة ويخفف من الالتهابات"،ويرجع ذلك جزئيًا إلى مركب موجود في الزنجبيل يسمى جينجيرول.

أظهرت التجارب السريرية أن الزنجبيل مفيد في التعامل مع مجموعة واسعة من الحالات الالتهابية، بدءًا من هشاشة العظام إلى الذئبة

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر غني بـ مركبات البوليفينول التي تساعد في تقليل الالتهابات في جميع المجالات، وليس فقط في مفاصلك.

المصدر healthline