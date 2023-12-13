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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هنية : نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار بغزة

صدى البلد

ثمن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ،اليوم الأربعاء، الحراك الشعبي والدولي نصرة لفلسطين وشعبها في مختلف مدن وعواصم العالم.

وقال هنية إن المقاومة تقدر مواقف الأمين العام للأمم المتحدة وتثمن رسالته لمجلس الأمن.

ورحب هنية بالقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على وقف إطلاق النار بأغلبية ساحقة.

وأكد هنية انفتاح المقاومة على نقاش أية أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان.


وشدد هنية على بذل مع الجميع بما في ذلك المؤسسات الدولية جهودا مكثفة للإسراع في إغاثة شعب فلسطين.

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