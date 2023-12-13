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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير أسماك البلطي والبوري بمزرعة 30 يونيو بجنوب سيناء بأسعار مخفضة ..صور

جمع الاسماك من مزرعة
جمع الاسماك من مزرعة ميعر

شهد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس جهاز التعمير، اليوم الأربعاء، حصاد المزرعة السمكية بالمزرعة النموذجية "مركز 30 يونيو" بوادي ميعر التابع لمدينة طور سيناء، بحضور اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، و المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء.


وقال محافظ جنوب سيناء، إنه يجري توفير الأسماك من أنواع " البلطي، والبوري" من انتاج المزارع السمكية التابعة لجهاز التعمير بجنوب سيناء للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك من خلال المنافذ التابعة لجهاز التعمير.


وأكد المحافظ، أن المزارع النموذجية التي  أنشأها جهاز التعمير، أحدثت طفرة تنموية حقيقية على أرض للمحافظة، لما تحققه من إنتاج لجميع الخضروات والفاكهة والأسماك، إضافة إلى الثروة الحيوانية بكميات كبيرة، ساعد المحافظة على الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المنتجات.
وأشار إلى أنه يجري فرز الأسماك، تمهيدًا لبيعه للمواطنين بأسعار مخفضة تتفاوت حسب حجم الأسماك.


وقال اللواء محمود نصار، رئيس جهاز التعمير، إنه جرى إنشاء مزرعة 30 يونيو بتكلفة 40 مليون جنيه، وتتضمن 30 صوبة مالتي سبان لزراعة الخضروات، مساحة الصوبة الواحدة فدان، وتنتج من 10 إلى  12 طن خضراوات في العروة الواحدة،  4 آلاف نخلة برحي على مساحة 29 فدان، و4 آبار بطاقة 50 متر مكعب في الساعة للبئر الواحد، وأحواض تخزين مياه استراتيجية للاستفادة منها في الاستزراع السمكي، عبارة عن 8 أحواض انتاجية، ويبلغ متوسط كل حوض 8 طن أسماك في الدورة، وحوض تجميع مياه "خدمي" بمساحة 3 آلاف متر مربع، إضافة إلى مبان خدمية "غرفة أمن، مبني إداري، غرفة كهرباء".

مزرعة ميعر

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جنوب سيناء فودة مزرعة السمك طور سيناء جهاز التعمير

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