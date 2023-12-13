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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء البولندي الجديد يكشف عن طلب من زيلينسكي .. تفاصيل

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

كشف رئيس الوزراء البولندي الجديد، دونالد تاسك، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب اللقاء معه.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال تاسك للصحفيين عندما وصل إلى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان: “لقد طلب الجانب الأوكراني عقد اجتماع صباح الغد. سيتم أيضًا توضيح المشكلات الفنية”.

وأضاف: “بالطبع سأكون سعيدًا جدًا بلقاء الرئيس ”زيلينسكي" ربما لا تكون الفرحة هي الكلمة الأفضل، بالنظر إلى الموضوع والسياق"، مؤكدًا أن حضور الرئيس الأوكراني في بروكسل لا يزال غير واضح.

وتابع بالقول: "لدينا اجتماع للمجلس الأوروبي، وإذا فهمت بشكل صحيح، لا يوجد قرار بعد بشأن الشكل الذي يجب أن يبدو عليه وجود الرئيس زيلينسكي في المجلس الأوروبي".

وأشار رئيس الوزراء البولندي إلى أنه غير مستعد ليقول بالضبط أين ومتى سيتم عقد اجتماعه مع زيلينسكي.

رئيس الوزراء البولندي الجديد زيلينسكي الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي

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