أسرار جبال الهيمالايا لا تنتهي .. رياح كاتاباتيك ظاهرة مفاجئة تكشف الخفيّ عن تغير المناخ ومعالجة ارتفاع درجات الحرارة

تذوب الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا بسرعة، لكن تقريرًا جديدًا أظهر أن ظاهرة مذهلة في أعلى سلسلة جبال في العالم يمكن أن تساعد في إبطاء آثار أزمة المناخ العالمية، فعندما تصل درجات الحرارة المرتفعة إلى كتل جليدية معينة على ارتفاعات عالية، فإن ذلك يؤدي إلى رد فعل مفاجئ يؤدي إلى هبوب رياح باردة قوية أسفل المنحدرات، وذلك وفقًا للدراسة نشرت في 4 ديسمبر في مجلة Nature Geoscience .

وبحسب تقرير نشرته صحيفة CNN الأمريكية، فقد أوضحت فرانشيسكا بيليتشيوتي، أستاذة علم الجليد في معهد العلوم والتكنولوجيا في النمسا والمؤلفة الرئيسية للدراسة، أن المناخ الدافئ يخلق فجوة أكبر في درجات الحرارة بين الهواء المحيط فوق الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا والهواء البارد الذي يتلامس مباشرة مع سطح الكتل الجليدية، وهذا يؤدي إلى زيادة في التبادل الحراري المضطرب على سطح النهر الجليدي وتبريد أقوى للكتلة الهوائية السطحية.

الظاهرة قد تكون علاجا لارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة

وقالت أستاذة علم الجليد في بيان صحفي: "عندما يصبح الهواء السطحي البارد والجاف أكثر برودة وأكثر كثافة، فإنه يغوص، وبذلك تتدفق الكتلة الهوائية أسفل المنحدرات إلى الوديان، مما يسبب تأثير التبريد في المناطق السفلية من الأنهار الجليدية والنظم البيئية المجاورة.

وتابعت: "ومع وجود الجليد والثلوج من سلسلة الجبال التي تتغذى على 12 نهرًا توفر المياه العذبة لما يقرب من 2 مليار شخص في 16 دولة، من المهم معرفة ما إذا كانت الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا يمكنها الحفاظ على تأثير التبريد المحافظ على نفسها بينما تواجه المنطقة ارتفاعًا محتملاً في درجات الحرارة خلال العقود القليلة القادمة.

ذوبان الأنهار الجليدية

وأظهر تقرير صدر في يونيو، أن الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا ذابت بنسبة 65% بشكل أسرع في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مقارنة بالعقد السابق، مما يشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة له بالفعل تأثير في المنطقة، وقالت فاني برون، عالمة الأبحاث في معهد علوم البيئة في غرونوبل بفرنسا: "إن التأثير الرئيسي لارتفاع درجة الحرارة على الأنهار الجليدية هو زيادة فقدان الجليد بسبب زيادة الذوبان". ولكنها لم تشارك في الدراسة.

"الآليات الأساسية هي إطالة وتكثيف موسم الذوبان"، وتقول برون : "إنها تتسبب في ترقق الأنهار الجليدية وتراجعها، مما يؤدي إلى تدهور المناظر الطبيعية التي تميل إلى زيادة درجة حرارة الهواء بسبب امتصاص السطح للطاقة بشكل أكبر، حيث يتم تحديد امتصاص الطاقة على السطح من خلال ما يسمى تأثير البياض، وستعكس الأسطح الفاتحة أو "البيضاء" مثل الثلج والجليد النظيف المزيد من ضوء الشمس (بياض مرتفع) مقارنة بالأسطح "المظلمة" مثل الأرض المكشوفة مع تراجع الأنهار الجليدية والتربة والمحيطات (بياض منخفض). بشكل عام"، وتابعت برون: "هذه الظاهرة يتم تفسيرها على أنها حلقة ردود فعل إيجابية ، أو عملية تعزز التغيير، لكنها بشكل عام لم تتم دراستها بشكل جيد ويصعب قياسها كميًا".

البداية كانت مع ملاحظة أجواء قمة إيفرست

ومع ذلك، عند قاعدة جبل إيفرست، بدت قياسات متوسطات درجات الحرارة الإجمالية مستقرة بشكل غريب بدلاً من الزيادة. كشف التحليل الدقيق للبيانات عما كان يحدث بالفعل، وقال فرانكو ساليرنو، المؤلف المشارك للتقرير والباحث في المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، أو CNR: "في حين أن درجات الحرارة الدنيا كانت في ارتفاع مطرد، فإن الحد الأقصى لدرجة حرارة السطح في الصيف كان ينخفض ​​باستمرار".

ومع ذلك، فحتى وجود هذه الرياح الباردة ليس كافيًا لمواجهة درجات الحرارة المتزايدة وذوبان الأنهار الجليدية بشكل كامل بسبب تغير المناخ، يقول توماس شو، وهو جزء من مجموعة أبحاث ISTA مع Pellicciotti، إن السبب وراء ذوبان هذه الأنهار الجليدية بسرعة أمر معقد، فالتبريد محلي، لكنه ربما لا يزال غير كاف للتغلب على التأثير الأكبر للاحتباس الحراري والحفاظ على الأنهار الجليدية بشكل كامل".

كنز من البيانات

وتقع محطة مناخ/مرصد بيراميد الدولي على ارتفاع جليدي يبلغ 5050 مترًا (16568 قدمًا)، على طول المنحدرات الجنوبية لجبل إيفرست، وقد سجل المرصد بيانات الأرصاد الجوية التفصيلية منذ ما يقرب من 30 عامًا، فملاحظات الأرصاد الجوية الحبيبية التي استخدمها بيليتشيوتي وساليرنو وفريق من الباحثين لاستنتاج أن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى ما يسمى رياح كاتاباتيك، وعادة ما تحدث الرياح الباردة، الناتجة عن تدفق الهواء إلى أسفل التل، في المناطق الجبلية، بما في ذلك جبال الهيمالايا.

ويقول بيليتشيوتي: "إن رياح كاتاباتيك هي سمة مشتركة للأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا ووديانها، ومن المحتمل أنها حدثت دائمًا، ولكن ما نلاحظه هو زيادة كبيرة في شدة ومدة الرياح الكاتاباتية، وهذا يرجع إلى حقيقة أن درجات حرارة الهواء المحيط ارتفعت في عالم دافئ، والشيء الآخر الذي لاحظه الفريق هو ارتفاع تركيزات الأوزون على مستوى الأرض فيما يتعلق بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضح بيليتشيوتي أن هذا الدليل يوضح أن رياح كاتاباتيك تعمل كمضخة قادرة على نقل الهواء البارد من الارتفاعات الأعلى وطبقات الغلاف الجوي وصولاً إلى الوادي، فيما تقول برون: "وفقاً لحالة المعرفة الحالية، فإن الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا تعمل بشكل أفضل قليلاً من الأنهار الجليدية المتوسطة من حيث الخسائر الجماعية".

خسارة الأنهار الجليدية في آسيا مقابل أوروبا

وأوضح برون أنه في وسط الهيمالايا، تضاءلت الأنهار الجليدية بنحو 9 أمتار (29.5 قدمًا) على مدى العقدين الماضيين، وهذا أقل بكثير من الأنهار الجليدية في أوروبا، التي تضاءلت بنحو 20 مترًا (65.6 قدمًا) خلال نفس الفترة الزمنية، لكنه أكبر من مناطق أخرى في آسيا (على سبيل المثال في منطقة كاراكورام)، أو في منطقة القطب الشمالي، وقد يكون فهم مدى قدرة هذه الأنهار الجليدية على التصدي لتأثيرات الانحباس الحراري العالمي محليًا، أمرًا بالغ الأهمية من أجل معالجة عالمنا المتغير بشكل فعال.

وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، يعد غرب القارة القطبية الجنوبية - موطن نهر ثويتس الجليدي، والمعروف أيضًا باسم "نهر يوم القيامة الجليدي" - أكبر مساهم في القارة في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي، وتوصلت الدراسة إلى أن الذوبان السريع في غرب القارة القطبية الجنوبية أمر "لا مفر منه" مع عواقب وخيمة محتملة على ارتفاع مستوى سطح البحر، ويقول نيكولاس جوينون، المؤلف المشارك في الدراسة، والباحث في المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا: "نعتقد أن رياح كاتاباتيك هي استجابة الأنهار الجليدية الصحية لارتفاع درجات الحرارة العالمية، وأن هذه الظاهرة يمكن أن تساعد في الحفاظ على التربة الصقيعية والنباتات المحيطة بها".

الأبحاث مستمرة لاستكمال دراسة الظاهرة

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التحليل، حيث يهدف فريق الدراسة بعد ذلك إلى تحديد الخصائص الجليدية التي تفضل تأثير التبريد، وقال بيليتشيوتي إن المزيد من المحطات الأرضية طويلة المدى لاختبار هذه الفرضية في أماكن أخرى غائبة فعليًا، فحتى لو لم تتمكن الأنهار الجليدية من الحفاظ على نفسها إلى الأبد، فإنها قد تحافظ على البيئة المحيطة بها لبعض الوقت، وبالتالي، فإننا ندعو إلى المزيد من الأساليب البحثية متعددة التخصصات لتوحيد الجهود نحو تفسير آثار ظاهرة الاحتباس الحراري."

ووجد تقرير منفصل في عام 2019 أنه حتى في الحالة الأكثر تفاؤلا، حيث يقتصر متوسط ​​الاحتباس الحراري على 1.5 درجة مئوية فقط (2.7 درجة فهرنهايت) فوق درجات حرارة ما قبل الصناعة، فإن منطقة الهيمالايا ستفقد ما لا يقل عن ثلث أنهارها الجليدية.