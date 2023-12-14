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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يشارك جمهوره صورا من مران ليفربول

صدى البلد

شارك النجم المصري محمد صلاح  نجم ليفربول صورا جديدة عبر حسابة بموقع إنستجرام .

ونشر محمد صلاح صورًا من مران ليفربول ، مما حازت الصورةعلي أعجاب متابعية.

وأعلن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، قائمة الريدز لمواجهة سانت جيلواز، غدا الخميس، في الجولة السادسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وشهدت اختيارات كلوب، استبعاد النجم المصري محمد صلاح، بجانب فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل إلى الدور التالي في صدارة الترتيب.

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