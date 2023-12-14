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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت عن مواجهة الأهلي واتحاد جدة: تذكروا الفوز على الهلال برباعية

صدى البلد

علق الاعلامي هاني حتحوت علي مباراة الاهلي واتحاد جدة في كاس العالم للاندية يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

 

وكتب هاني حتحوت : الأهلي الذي يلعب مباراته رقم ١١ في كأس العالم خلال ٣٤ شهرًا فقط يستعد لمواجهة اتحاد جدة الذي يعود للمنافسة للمرة الثانية في تاريخه منذ ٢٠٠٥ ، "تذكروا الفوز على الهلال برباعية والخبرات ترجح كفة بطل إفريقيا" 

 

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول، الذي أقيم مساء أول أمس الثلاثاء على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، استعدادًا لخوض المباراة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية.

 

وقبل بداية المران، عقد مارسيل كولر المدير الفني، اجتماعًا مع اللاعبين، طالبهم فيه بالتركيز التام وبذل قصارى جهدهم، من أجل تقديم مستوى قوياً خلال منافسات كأس العالم للأندية.

 

وشهد المران الأول لفريق الأهلي التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

 

كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

 

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

 

مباراه الاهلي و الاتحاد الاهلي و الاتحاد الاعلامى حتحوت الهلال

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