Apple تحمي أي iPhone مسروق.. نزّل التحديث الجديد بسرعة

أصدرت Apple مؤخرًا تحديث iOS 17.2 الذي تضمن تحسينات عديدة، بالإضافة إلى ميزات جديدة مثل تطبيق Daily، وكالعادة، بدأت الشركة بالفعل العمل على الإصدار التالي بعد هذه العملية. وفي الحقيقة، أصدرت اليوم أول نسخة تجريبية مطورة من iOS 17.3.

وبطبيعة الحال، ظهرت بعض الميزات الجديدة مع هذا التحديث، ومن أبرز هذه الميزات "حماية الهاتف المسروق" التي تؤمن جهازك في حالة السرقة.

لصوص الهواتف لن يجرؤوا على الاقتراب من جهازك بعد تحديث iOS 17.3.

أبل تصدر أول نسخة تجريبية مطورة من iOS 17.3: حماية فائقة لأجهزتك المسروقة!

وتزداد أسعار الهواتف الذكية بشكل يومي. في عالم اليوم، تتجاوز أسعار هذه الأجهزة التي تضم تقنيات متقدمة متنوعة بسهولة 1000 دولار. لذلك، غالبًا ما يستهدف اللصوص هواتفنا، والتي تعد قيمة حتى كقطع غيار، ناهيك عن المعلومات الشخصية التي تحتويها. كل شيء من إدارة الأموال إلى ذكرياتنا الثمينة مخزن في هذه الأجهزة، لكن تحديث iOS 17.3 القادم يدرك هذا الوضع ويقدم حلاً.

Apple تحمي أي iPhone مسروق..نزل التحديث الجديد بسرعة

في الواقع، يقدم iOS بالفعل "الوضع المفقود" أو Lost Mode للأجهزة المسروقة. ومع ذلك، في بعض الحالات، تسمح المعلومات التي تم الحصول عليها بتجاوز هذا الوضع.

وعلى سبيل المثال، يمكن للمحتالين الاستفادة من حماس المستخدمين الفوري من خلال طرق بسيطة مثل انتحال شخصية الشرطة والقول: “لقد وجدنا جهازك المسروق، فلنتحقق من كلمة المرور الخاصة بك”، وهذا يسمح لهم بإعادة تعيين الهاتف. لحسن الحظ، فإن "حماية الجهاز المسروق" ستمنع هذا الموقف.

وبفضل تحديث iOS 17.3، عندما يتم تنشيط "الوضع المفقود"، سيطلب iPhone الخاص بك مصادقة بيومترية لكل عملية مهمة.

تسجيل الدخول إلى تطبيق البنك؟ استخدم Face ID، تريد إعادة ضبط هاتفك؟

قم بالمصادقة باستخدام Face ID مسبقًا، ستحمي هذه الطريقة البسيطة والفعالة هاتفك حتى في سيناريو مخيف، مثل الوصول غير المصرح به إلى بياناتك الشخصية والهاتف.

سيتعين علينا الانتظار لفترة حتى نستخدم الميزة، والتي لا تزال في مرحلة الإصدار التجريبي.