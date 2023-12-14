بواسطة الكلاب والقطط.. منظمة الصحة العالمية تحذر من فيروسات حيوانات تصيب البشر|تفاصيل

قالت الدكتورة هايدي سمير، أستاذ المايكروبيولوجي الطبية والمناعة بكلية طب جامعة حلوان، إن هناك العديد من الأمراض البكتيرية والفيروسية وفطرية من الممكن أن تنتقل من الحيوان إلى البشر، أشهرها مرض السعار، والذي ينتقل عن طريق عضة الكلب أو من أظافر القطة.

وأضافت الدكتورة هايدي سمير، أستاذ المايكروبيولوجي الطبية والمناعة بكلية طب جامعة حلوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي"، أن أنفلونزا الطيور أو الخنازير أو الكورونا أيضا من الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، موضحة أن هناك بعض الأمراض التي لا تنقل المرض لأكثر من شخص بل شخص واحد فقط، مثل: الجمرة الخبيثة.

وتابعت الدكتورة هايدي سمير، أستاذ المايكروبيولوجي الطبية والمناعة بكلية طب جامعة حلوان، أن تلك الأمراض من الممكن أن تنتشر فى حالة عدم إتباع التطعيمات اللازمة، لافتة إلى أنه يجب التعامل الأمن مع الحيوانات، وغسل اليدين بعد التعامل مع الحيوانات.