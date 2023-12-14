الغردقة ومرسى علم تستقبلان 93 رحلة طيران استعدادا للكريسماس

تستقبل مطارات الغردقة ومرسى علم اليوم، الخميس، 93 رحلة طيران سياحية من مختلف المطارات الأوروبية، حاملة ما يزيد على 17 ألف سائح أوروبي بمناسبة اقتراب احتفالات الكريسماس.

يتم الترحيب بالزوار بإجراءات وقائية وأمنية مشددة لضمان سلامتهم.

وفقًا لسامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، تعتبر الغردقة ومرسى علم وجهة مفضلة لآلاف السياح الأجانب، حيث يصلون عبر 93 رحلة طيران، منها 22 رحلة إلى مطار مرسى علم، و71 رحلة إلى مطار الغردقة، للاستمتاع بالاحتفالات المُرتقبة للكريسماس.

يتوافد آلاف السياح يوميًا من مختلف الجنسيات الأجنبية، مع تكثيف رحلات الطيران، استعدادًا للاحتفال بأجواء الكريسماس.

تم تجهيز الفنادق والمنتجعات بأجواء الاحتفال، من تركيب خيام الكريسماس إلى تعليق الأضواء وتزيين شجرة الكريسماس، إضافة إلى وجود تماثيل بابا نويل والورود الحمراء.

وفي إطار هذا الاحتفال الفريد، يشارك أكثر من 15 جنسية أجنبية في الاحتفال بالكريسماس في فنادق الغردقة ومرسى علم، حيث يبرز تنوع الزوار من ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا.