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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس الدقهلية.. صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل ناصر شعبان وكيل وزارة التربية  والتعليم بالدقهلية،  الدكتور  جمعة محمد محمود مستشار اللغة العربية بالتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم.


وكان فى استقباله أيضا طارق الدسوقي موجه عام اللغة العربية و طارق الغازى موجه عام التربية الإسلامية والمشرف العام للغة العربية بالتعليم الفنى و الفاضل  صابر بدر موجه أول التربية الإسلامية و المنسق العام لتنمية المهارات.


فيما قام بجولة تفقدية شملت مدارس إدارتى غرب وشرق المنصورة التعليمية حيث تفقد مدرسة الزخرفية الثانوية الفنية  التابعة لإدارة غرب المنصورة ومدرسة الريدانية  الثانوية الفنية للبنات التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية.


كما تابع خلال جولته سجلات المعلمين الخاصة بتنمية مهارات اللغة العربية والإعداد الكتابى اليومى للمعلمين وحصص تنمية  مهارات اللغة العربية بالمدرسة وكراسات الحصة الخاصة باللغة العربية للطالبات والكتاب المدرسى .


كما ناقش الطالبات فى كافة فروع مادة اللغة العربية " القراءة والنحو و النصوص والبلاغة  وكذلك قواعد الإملاء" واستمع  لقراءة الطالبات داخل الفصل لدرس من المقرر الدراسى. 


كما استمع إلى المواهب الموجودة بالمدارس من إلقاء للشعر و غناء وإنشاد دينى وتأليف قصصى و شعرى. 


وفى نهاية جولته أثنى على الجهد المبذول وما لمسه على أرض الواقع وداخل الفصول من مستوى متقدم  لطلاب التعليم الفنى بالدقهلية.

 كما اطلع  على نتائج الطلاب فى الامتحان القبلى لتنمية مهارات اللغة العربية للتعليم الفنى متمنيًا  مزيدا من التقدم والتميز والرقى لطلاب التعليم الفني بمحافظة الدقهلية.

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الاسلامية التربية والتعليم بوزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية تنمية المهارات غرب المنصورة محافظة الدقهلية وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية

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