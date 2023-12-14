مفاجأة عاجلة من «فيفا» للنادي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السعودي

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحصول على قميص الأهلي الرسمي والاحتياطي من أجل وضعه في متحف "فيفا".

تمت تلبية الطلب مباشرةً من قبل بعثة الأهلي، وتم تسليم قميصي الفريق بتوقيع لاعبيه لوضعهم في متحف "فيفا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تُقام في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 و22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي المارد الأحمر في مباراة من العيار الثقيل مقرر إقامتها غدا الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري، أمام نظيره اتحاد جدة السعودي.