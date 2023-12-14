قبل لقاء الأهلي واتحاد جدة.. تصرف عاجل من منظمي كأس العالم للأندية

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية تسلمت كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا وكذلك قميص النادي الأهلي وعليه توقيع اللاعبين، بالإضافة إلى علم النادي من أجل تزيين ملعب الجوهرة بهم قبل مواجهة اتحاد جدة”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تُقام في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي والقناة الناقلة

يلتقي النادي الأهلي مع اتحاد جدة في مباراة ربع نهائي بطولة كـأس العالم للأندية 2023 غدا الجمعة على ملعب الجوهرة في مدينة الملك فهد الرياضية ببريدة.



سوف يتم نقل مباريات البطولة بأكملها على مجموعة قنوات SSC الرياضية على النايل سات على التردد:

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4