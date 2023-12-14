الدنمارك تحبط هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية

في جهد منسق بين أجهزة الاستخبارات الدنماركية وجهات إنفاذ القانون، تم القبض على سبعة أفراد في الدنمارك وهولندا بسبب مؤامرة إرهابية مزعومة.

وتمت الاعتقالات يوم الخميس، وفقا لما نشرته رويترز، في إطار عملية مشتركة قامت بها المخابرات الدنماركية وشرطة كوبنهاجن، استهدفت المشتبه بهم المتورطين في هجوم إرهابي مشتبه به.

وتؤكد السلطات الإسرائيلية أن الأفراد كانوا يعملون نيابة عن حماس، بنية تنفيذ هجمات ضد المدنيين على الأراضي الأوروبية.

قالت السلطات الإسرائيلية: "في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الهجوم القاتل في 7 أكتوبر، تسعى حماس جاهدة إلى توسيع قدراتها العملياتية في جميع أنحاء العالم، وفي أوروبا على وجه الخصوص". وكررت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن هذا القول، ووصفت المؤامرة المزعومة بأنها "غير مقبولة على الإطلاق فيما يتعلق بإسرائيل وغزة".

تم القبض على المشتبه بهم بالتعاون الوثيق مع شركاء أجانب، كما أكد فليمنج دريجر، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي. وذكر أنه تم أيضًا اتهام أفراد في الخارج فيما يتعلق بالقضية، مما يسلط الضوء على البعد الدولي للمؤامرة المزعومة.

أعرب كبير حاخامات الدنمارك، يائير ملكيور، عن ارتياحه للإجراء الذي اتخذته قوات المخابرات والشرطة في الوقت المناسب، مشيدًا بيقظتها. وأشار إلى أنه سلط الضوء على الدعم السياسي القوي الذي تتلقاه الجالية اليهودية في الدنمارك.

شدد وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد، على التهديد الإرهابي الخطير ضد الدنمارك، مشيراً إلى تزايد معاداة السامية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.