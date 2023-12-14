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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكونجرس يقترح إجراءات لتقييد الاستثمارات الأمريكية في الصين بشكل أكبر

صدى البلد

أصدرت لجنة بمجلس النواب تقريرًا، يؤكد الحاجة إلى إصلاح شامل للعلاقة الاقتصادية للولايات المتحدة مع الصين. ويذهب التقرير إلى ما هو أبعد من اقتراح إدارة بايدن الأخير بحظر الاستثمارات الخارجية إلى الصين، مع التركيز على مجموعة واسعة من القطاعات وأنواع الاستثمار.

 

أشادت اللجنة، وفقا لما نشرته أكسيوس، بالأمر التنفيذي للرئيس بايدن ووصفته بأنه "خطوة أولى مهمة" لكنها قالت إن تعريفات التكنولوجيا المقيدة ضيقة للغاية. وانتقدت بشكل خاص عمليات اقتطاع استثمارات الأسهم العامة السلبية، بما في ذلك تلك التي تتم من خلال الصناديق المتداولة في البورصة.وتهدف التدابير التي تقترحها اللجنة إلى معالجة هذه الثغرات المتصورة.

 

إحدى التوصيات الرئيسية للجنة هي سن تشريع يتطلب من شركات الأسهم الخاصة وخطط تقاعد الموظفين الكشف عن استثماراتها المستمرة في الشركات التي يوجد مقرها في أو يسيطر عليها خصوم أجانب، مع التركيز بشكل خاص على الصين. ودعت اللجنة صراحة إلى إنهاء الاستثمار في الأسهم الخاصة الأمريكية في الشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها.

 

علاوة على ذلك، يقترح التقرير تدابير لتشجيع سحب الاستثمارات الحالية في الشركات الصينية بشكل أسرع، مع إعادة استثمار رأس المال لاحقًا في الشركات الأمريكية. لتثبيط الاستثمارات الطويلة الأمد في جمهورية الصين الشعبية، اقترحت اللجنة فرض ضريبة على أرباح رأس المال وأرباح الأسهم من استثمارات جمهورية الصين الشعبية بنفس معدل الدخل العادي بعد فترة سحب الاستثمارات لمدة عام واحد.

 

ولا يقتصر الدفع التشريعي على الاعتبارات الاقتصادية؛ كما أنها تمس الجوانب الجيوسياسية. ويشير التقرير إلى عواقب محتملة على منظمة التجارة العالمية، فيقترح أن تعمل الدول ذات التفكير المماثل على تشكيل منظمة جديدة متعددة الأطراف تستبعد الاقتصادات غير السوقية إذا لم تتماشى ممارسات الإدارة الاقتصادية في الصين مع معايير منظمة التجارة العالمية.

 

مجلس النواب الصين إدارة بايدن

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