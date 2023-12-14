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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تبحث سبل التعاون مع جريدة الجمهورية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية، والأستاذ عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير الجريدة، ووفد من جريدة الجمهورية  في رحاب جامعة حلوان.

وقد أعرب قيادات جريدة الجمهورية عن شكرهما وتقديرهما للدكتور قنديل على الجهود البناءة والإنجازات التي حققتها الجامعة في خلال عام ٢٠٢٣ تحت قيادته، مثمنين دوره الفاعل في دعم البحث العلمي وتطوير التعليم بالجامعة.

كما أشاد الأستاذ أبو الحجاج والأستاذ توفيق برعاية جامعة حلوان لمؤتمر الجمهورية،  مقدمين شكرهما للدكتور قنديل على هذه الرعاية التي ساهمت في نجاح المؤتمر .

من جانبه، استعرض الدكتور قنديل إنجازات الجامعة في خلال عام،  وتم بحث تعزيز التعاون مع جريدة الجمهورية لتوفير فرص تدريب وتوظيف لخريجي الجامعة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون من أجل رفعة الوطن ومستقبل أبنائه.

 

Jobs Education الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان البحث العلمي تدريب وتوظيف

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