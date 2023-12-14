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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال.. الفريق ينهي مرانه الختامي استعدادا لمباراة اتحاد جدة

مران الأهلي
مران الأهلي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة السعودي التي تقام في الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

بدأ المران بمحاضرة نظرية للمدير الفني مارسيل كولر، الذي حرص على شرح بعض الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة، وكذلك منح بعض التعليمات للاعبي الفريق من أجل تنفيذها خلال مواجهة اتحاد جدة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجانب الخططي خلال تدريبات الكرة، واختتم المران بتقسيمة قوية بمشاركة اللاعبين في ضوء التحضير للمباراة.

كما قام المدير الفني بعقد اجتماع مع معاونيه على هامش المران الختامي، للحديث عن بعض الأمور الفنية والتكتيكية التي تخص المباراة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

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