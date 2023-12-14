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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عليها 50 درجة|إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالمدارس

المشروعات البحثية
المشروعات البحثية

بدأت مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية، في إعلان قائمة موضوعات المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل من السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي ، والتي يجب الإلتزام بها من أجل التقييم واحتساب الدرجات.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام جميع الطلاب بتسليم المشروعات البحثية المقررة على طلاب المدارس من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي، قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المشروعات البحثية عليها 50 درجة لا تضاف للمجموع، ويشترط للنجاح في المشروعات البحثية حصول الطالب على 50% على الأقل من الدرجة .

ضوابط تنفيذ المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل

  • يقسم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل المجموعة الواحدة عن 3 طلاب ولا تزيد عن 5 طلاب
  • يتم جمع الاعمال المتعلقة بالابحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون
  • يقوم المعلم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تمت الاستعانة بها والتحديات التي واجهتهم وكيف تمكنوا من التغلب عليها
  • تتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسي يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين والبحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين
  • يشترط للنجاح في المشروع البحثي الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة له على ألا تحتسب درجاته ضمن المجموع الكلي
  • في حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم اعادة البحث مرة أخرى وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني
  • يتم إعداد قائمة بأفضل 10 أبحاث لكل صف دراسي وإثابة المجموعات المشاركة بها ، وإخطار الإدارة التعليمية بها لإجراء تصفيات على مستوى الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى
  • يضاف لإخطار نجاح الطالب بند تقييم الجوانب الشخصية والسلوكية "نقاط تميز ومقاط تحتاج لدعم"
    -يتم التقييم من خلال رأي كل من المعلم رائد الفصل ، وأعضاء اتحاد طلاب الفصل ، وأولياء الأمور، وكذا يضاف بند لتفييم الميول والإتجاهات من خلال رائد الفصل .

المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل في محافظة الاسكندرية

ومن جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الاسكندرية ، قائمة المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المرحلة الاعدادية ، والتي تمثلت في :

  • مشروع الطاقة الشمسية بأسوان
  • المشروعات القومية تغير خارطة مصر التنموية
  • المشروعات القومية ودورها في معالجة مشكلة البطالة
  • استراتيجية تنمية سيناء أرض الفيروز
  • انجازات الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة ومشروعات الطاقة النظيفة
  • مشروع عملاق الغاز المصري "حقل ظهر"
  • العاصمة الإدارية الجديدة - معالمها وأهم مشروعاتها
  • كوبري تحيا مصر والممشى السياحي
  • مشروع الاستزراع السمكي من المشروعات الاقتصادية ودورها في سد الفجوة الغذائية
  • المشروعات القومية وأثرها على الاقتصاد المصري
  • التغيرات المناخية واثرها على البيئة
  • المشروعات القومية وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على مصر
  • مشروع مدينة الاثاث بدمياط من المحلية إلى العالمية
  • محور ديروط الحر

كما أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة الاسكندرية ، أن المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المرحلة الثانوية تتمثل في:

  • مشروع مدينة أسوان الجديدة
  • مشروع محور كلابش فوق النيل
  • نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ الذي عقد في الفترة من 11/11/2022 إلى 18/11/2022 بمدينة شرم الشيخ
  • انجازات الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم
  • المدن المستدامة
  • التحديات التي واجهت الدولة المصرية للنهوض بها وطرق مواجهتها
  • الأهمية الاجتماعية على المجتمع من مشروعات الاسكان الجديدة
  • مشروع الاستزراع السمكي من المشروعات الاقتصادية ودورها في سد الفجوة الغذذائية
  • مشروع المليون ونصف فدان - مجتمعات مستدامة
  • الاهمية الاقتصادية لمشروع تنمية المثلث الذهبي بصعيد مصر
  • أهمية التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس
  • الاهمية الاقتصادية لمشروع الضبعة الجديدة
  • المشروعات المائية "قناطر اسبوط الجديدة"
  • مبادرة حياة كريمة في محافظات مصر
  • المشروع القومي للطرق وبناء مجتمعات عمرانية جديدة
  • مشروع الصوب الزراعية وأثرها في التنمية

وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة الاسكندرية على ضرورة ربط موضوعات المشروعات البحثية المطلوبة بالمواد الدراسية ، موضحة انه يجب ان يتم اختيار موضوع البحث لكل مجموعة من تلك القائمة السابق ذكرها بمعرفة المعلم رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد موضوعات المشروعات البحثية المطلوبة في مختلف مديريات التربية والتعليم الموجودة في محافظات الجمهورية ، والتنبيهات الموضحة للطلاب بشأنها .

المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية
المشروعات البحثية المشروعات صفوف النقل طلاب التربية والتعليم التعليم

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عليها 50 درجة|إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل بالمدارس


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