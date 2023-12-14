عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: قرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي انتصار للجميع

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن قرار الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات انضمام كييف إلى التكتل هو انتصار لأوكرانيا وأوروبا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إن قادة أوروبا يؤيدون بدء مفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتب ميشيل، عبر منصة “إكس”، “قرر المجلس الأوروبي، في قمة في بروكسل، فتح محادثات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا”.

قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا

بوتين يكشف عدد قوات الجيش الروسي في أوكرانيا

وفي 8 نوفمبر، أوصت المفوضية الأوروبية ببدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا، بشرط اعتماد إطار التفاوض على الوفاء بالعديد من الشروط من قبل كييف وكيشيناو.

زيلينسكي الاتحاد الأوروبي أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

8 ملايين دولار.. عرض بلجيكي لضم ديانج من الأهلي

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

موضوعات متعلقة

نتنياهو يعطي رئيس الموساد كامل الحرية لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس.. تفاصيل

إجراء غريب من نتنياهو بشأن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس

المجلس الأوروبي يمنح جورجيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد

قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا

نتنياهو يعلن هدف إسرائيل الرئيسي في الحرب على غزة

إقرار اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني

من المسافة صفر.. المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 3 مركبات إسرائيلية في غزة

النواب الأمريكي يقر مشروع قانون السياسة الدفاعية بقيمة 886 مليار دولار

ترشيحاتنا

فيفا يعلن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2023

أول تعليق لـ واشنطن بعد القبض على منفذي هجوم السفارة الأمريكية ببغداد

زيلينسكي: قرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي انتصار للجميع

مضاد حيوي ومطهر بالمنازل .. تحذير عاجل من 5 أدوية في الأسواق

الأردن عن اقتحام مسجد بـ جنين : تصرف يتنافى وجميع القيم الأخلاقية

نتنياهو يعطي رئيس الموساد كامل الحرية لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئة البيضاء .. مرض جديد يتفشى في الصين| اعرف الأسباب

قبل انطلاقه .. استعداد بوسي شلبي لـ مهرجان الجونة في دورته السادسة |صور

يسكن الألم ويعالج نزلات البرد.. فوائد غير متوقعة لـ النعناع

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا بانتظام

فيديو

تحرك روسي عاجل .. بوتين يتحدث عن أزمة غزة

8 كيلو سكر للأسرة.. قرار عاجل من التموين لحل الأزمة فورا

«خد اسمي».. أحمد حلمي يتحدث عن شقيقه الراحل وينهار «فيديوجراف»

في ذكرى وفاة زبيدة ثروت .. لاعب كرة قدم طارد صاحبة أجمل عيون للزواج وفنانة غارت منها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ