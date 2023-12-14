زيلينسكي: قرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي انتصار للجميع

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن قرار الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات انضمام كييف إلى التكتل هو انتصار لأوكرانيا وأوروبا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إن قادة أوروبا يؤيدون بدء مفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتب ميشيل، عبر منصة “إكس”، “قرر المجلس الأوروبي، في قمة في بروكسل، فتح محادثات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا”.

وفي 8 نوفمبر، أوصت المفوضية الأوروبية ببدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا، بشرط اعتماد إطار التفاوض على الوفاء بالعديد من الشروط من قبل كييف وكيشيناو.