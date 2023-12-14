بوتين يكشف عدد قوات الجيش الروسي في أوكرانيا

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا نشرت أكثر من نصف مليون من أفراد الجيش، بما في ذلك العديد من المتطوعين، في منطقة القتال في الصراع الأوكراني.

وفي حديثه خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، طُلب من الزعيم الروسي التعليق على الشكاوى من أن العديد من المتطوعين في الجيش يعتمدون في كثير من الأحيان على المساعدات التي يجمعها مواطنونهم بدلاً من دعم الدولة.

وشدد بوتين على أن الإمدادات التي تقدمها الحكومة تمثل 99% من إجمالي المساعدات، لكنه أشار إلى أن موسكو ترحب ولن تعيق بأي حال من الأحوال الجهود المخلصة لتزويد الجنود الروس بمختلف أنواع المعدات والإمدادات.

ومع ذلك، فقد اعترف بأنه قد يكون هناك نقص في الأجهزة المتخصصة ذات التقنية العالية، مثل معدات الحرب الإلكترونية، في وقت ومكان معينين، ووعد بالنظر في الأمر.

وقال بوتين:” خط التماس مع أوكرانيا يزيد طوله عن 2000 كيلومتر. يوجد الآن 617 ألف شخص في منطقة القتال... لذلك، بالطبع، قد تكون هناك بعض المشاكل في بعض الأماكن”.

ووفقًا لبوتين، فإن 244 ألفًا من هؤلاء هم القوات التي تم استدعاؤها عندما أعلنت روسيا التعبئة الجزئية في سبتمبر 2022 في محاولة لتحقيق استقرار الوضع، وحماية الأراضي الجديدة، والقيام بمزيد من الهجمات.

وحشدت موسكو آنذاك 300 ألف جندي، ومع ذلك، قال بوتين إن 41 ألفًا خرجوا منذ ذلك الحين لأسباب صحية، أو بعد بلوغهم الحد الأقصى للسن.