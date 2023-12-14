انطلاق فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية للرعاية المركزة وعلاج الإصابات

بدأت اليوم فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية للرعاية المركزة وعلاج الإصابات ESICT في نسخته الحادية عشرة، برئاسة الدكتور حسين صبري رئيس الجمعية، ومن المقرر أن تستكمل فعاليات المؤتمر غدًا.



ويناقش المؤتمر عدة أمور متعلقة بطب الرعاية المركزة وهذا من خلال وسائل عديدة سواء العلاجية أو قراءة واستنباط التشخيصات المختلفة، لرفع شأن الطبيب المصري، حيث يلتقي في هذا المؤتمر عدد كبير من الأطباء من بلدان مختلفة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب وزيادتها، لدفع عجلة التنمية الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية المركزة فى مصر.

ضم المؤتمر عددا كبيرا من الأطباء والممارسون الصحيون في كافة المجالات من بلدان مختلفة ، ومن متدربي كليات الطب والصيدلة للاطلاع على أحدث ما توصل إليه في مجال الطب البشري، لذا يعقد عدد كبير من الأطباء عدة محاضرات لإلقاء كلماتهم، ومازال مستمرًا حتى غد.

بالاضافة الى عقد ورشة عمل في ختام اليوم الأول لمؤتمر الرعاية المركزة، لكشف وتوضيح أحدث ما توصلت إليه عمليات التنفس الصناعي، ومن خلالها تدريب الطلاب على عدد كبير من الأنشطة.



وخلال المؤتمر الطبي الدولي في احدى الجلسات أوضح الدكتور "شريف وديع " مستشار وزير الصحة لشئون الرعاية العاجلة، عن حالة المصابين فى غزة لحظة وصولهم المستشفيات فى سيناء، حيث وصلت حالة بين الحالات سيدة مبتورة اليدين والرجلين بالإضافة الى انها كانت حامل و انجبت وهى فى هذه الحاله الخطيرة.



وكانت هناك فتاة مصابة بالصرع من الخوف والعنف الذي تعرضت له فى غزة، وكانت تحاول خنق شقيقتها لانها تراها تتألم من المرض و تريد ان تخلصها من الآلام. وأكد خلال حديثه انه كان من أصعب المواقف التى مرت عليه ووصفها بمشاعر مختلطة بالكثير من الخوف و الحب و الألم النفسى يصعب على اى شخص تحمله.