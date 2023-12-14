خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن حل الدولتين

في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، تناول المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر أسئلة حول موقف الولايات المتحدة من حل الدولتين بعد مقابلة مع السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، التي أعربت عن رفضها لهذا الإقتراح.

تساءل مراسل سكاي في الولايات المتحدة مارك ستون حول ما إذا كان رفض السفيرة الإسرائيلية لحل الدولتين يتعارض مع سياسة الحكومة الأمريكية. وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر التأكيد على أن الولايات المتحدة متمسكة بموقفها، مشددًا على أن حل الدولتين يعتبر "سياسة مناسبة، ليس فقط لمصلحة الشعب الفلسطيني ولكن أيضًا لمصلحة الشعب الإسرائيلي ولصالح استقرار وأمن إسرائيل".

استفسر مراسل سكاي في الولايات المتحدة مارك ستون أيضًا عن استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، على الرغم من التباين في أهدافها النهائية بعد الصراع. ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر بتسليط الضوء على دعم الولايات المتحدة لجهود إسرائيل لمنع تكرار هجمات 7 أكتوبر.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر "إننا ندعم إسرائيل في حملتها لضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر". ومع ذلك، أقر بأنه على الرغم من الهدف المشترك، فقد يكون لدى البلدين "نقاط نهاية مختلفة".

شبه المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بعلاقة الأصدقاء المقربين، معترفًا بوجود خلافات مع التأكيد على طبيعة الدول ذات السيادة.

وأضاف: "نحن لا نتوافق في كل شيء". وشدد على قدرة الحكومتين على الانخراط في "محادثات صريحة وصعبة للغاية في بعض الأحيان"، مؤكداً التزامهما بمواصلة المناقشات حول حل الدولتين والقضايا الأخرى ذات الصلة.