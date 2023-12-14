عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن حل الدولتين

صدى البلد

في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، تناول المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر أسئلة حول موقف الولايات المتحدة من حل الدولتين بعد مقابلة مع السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، التي أعربت عن رفضها لهذا الإقتراح.

 

تساءل مراسل سكاي في الولايات المتحدة مارك ستون حول ما إذا كان رفض السفيرة الإسرائيلية لحل الدولتين يتعارض مع سياسة الحكومة الأمريكية. وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر التأكيد على أن الولايات المتحدة متمسكة بموقفها، مشددًا على أن حل الدولتين يعتبر "سياسة مناسبة، ليس فقط لمصلحة الشعب الفلسطيني ولكن أيضًا لمصلحة الشعب الإسرائيلي ولصالح استقرار وأمن إسرائيل".   

 

استفسر مراسل سكاي في الولايات المتحدة مارك ستون أيضًا عن استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، على الرغم من التباين في أهدافها النهائية بعد الصراع. ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر بتسليط الضوء على دعم الولايات المتحدة لجهود إسرائيل لمنع تكرار هجمات 7 أكتوبر.

 

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر "إننا ندعم إسرائيل في حملتها لضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر". ومع ذلك، أقر بأنه على الرغم من الهدف المشترك، فقد يكون لدى البلدين "نقاط نهاية مختلفة".  

 

شبه المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بعلاقة الأصدقاء المقربين، معترفًا بوجود خلافات مع التأكيد على طبيعة الدول ذات السيادة.

وأضاف: "نحن لا نتوافق في كل شيء". وشدد على قدرة الحكومتين على الانخراط في "محادثات صريحة وصعبة للغاية في بعض الأحيان"، مؤكداً التزامهما بمواصلة المناقشات حول حل الدولتين والقضايا الأخرى ذات الصلة.

الولايات المتحدة حل الدولتين السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

بيان عاجل من أمريكا بشأن هدنة جديدة في غزة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

ترشيحاتنا

جهاد حرب: إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في غزة

بعد أحداث مباراة فيوتشر.. سيراميكا كليوباترا يطلب حكاما دوليين لمبارياته

جولات مهمة .. مصطفى بكري يكشف دور أبو العينين أثناء الانتخابات الرئاسية

8 بحالة خطيرة.. مستشفى إسرائيلي يعلن استقبال 35 جنديا مصابا

عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: اتفقنا مع أمريكا على توفير الأمن بجنوب غزة

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 إطلالات لياسمين صبري أشعلت السوشيال ميديا

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

تفاصيل محاولة قـ.ـتل أرملة وائل الإبراشي.. من الجاني وما السبب؟

انكماش وشيخوخة| تأثير صادم للتدخين على صحة الدماغ .. وهذه فائدة الإقلاع

فيديو

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

أسقطوهم كالذباب.. القـ.سام تصطاد 3 دبابات ميركافا و10 من قوات الاحـ.تلال

تحرك روسي عاجل .. بوتين يتحدث عن أزمة غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ