جولات مهمة .. مصطفى بكري يكشف دور أبو العينين أثناء الانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي مصطفى بكري، أتوقف عند الدور المهم الذي قام به النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الإنتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه كان مع وفد من البرلمان الأورومتوسطي وكانوا متواجدين في مصر عدة أيام.

وأكد بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن النائب محمد أبو العينين قام بعمل جولات مع وفد البرلمان الأورمتوسطي خلال الانتخابات على لجان القاهرة والجيزة والإسكندرية، حتى أصبح لديهم انطباع ايجابي عن الانتخابات.

كانت على قدر كبير من الانضباط

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الانتخابات الرئاسية التي تمت، كانت بمثابة تحول تاريخي لهذا الوطن، مشيرا إلى أن المصريين كانوا على قدر هذا الحدث، والأجهزة الأمنية كانت على قدر كبير من الانضباط.