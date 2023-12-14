مصطفى بكري: الانتخابات الرئاسية نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الانتخابات الرئاسية التي تمت، كانت بمثابة تحول تاريخي لهذا الوطن، مشيرا إلى أن المصريين كانوا على قدر هذا الحدث، والأجهزة الأمنية كانت على قدر كبير من الانضباط.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه رأينا الشعب المصري تجلى في تلك الإنتخابات، والشباب شارك بقوة فيها، مع مشاركة السيدات وذوي الهمم.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشعب المصري يتوحد ويواجه الأزمات بقوة، مؤكدا أن المصريين اختاروا الاصطفاف الوطني رغم الأزمات.

استكمال الانتخابات بمنتهى الشفافية

وأشار مصطفى بكري إلى أن القضاة أداروا العملية الانتخابية بشكل مميز، وكان هناك حرص على استكمال الانتخابات بمنتهى الشفافية.