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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يحث الولايات المتحدة على تحمل "المسئولية التاريخية" عن وقف إطلاق النار بغزة

أردوغان
أردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "المسئولية التاريخية" للولايات المتحدة في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وحث أردوغان على اتخاذ إجراء سريع، واقترح إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الفور إذا سحبت الولايات المتحدة دعمها غير المشروط لإسرائيل.

وبحسب بيان صادر عن مكتب أردوغان، أعرب الرئيس التركي عن قلقه إزاء الهجمات الإسرائيلية التي طال أمدها في غزة وتداعياتها العالمية المحتملة. وشدد أردوغان على أن وقف إطلاق النار السريع أمر ضروري للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي تتكشف في المنطقة.

قال الزعيم التركي كلماته في انتقاداته الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يعتقد أن نتنياهو يجب أن يواجه محاكمة جرائم حرب. ووصف أردوغان نتنياهو بأنه "جزار غزة.

تأتي المكالمة الهاتفية بين أردوغان وبايدن وسط تصاعد التوترات وتزايد الدعوات الدولية لوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة. ويضع نداء الرئيس التركي المسئولية على عاتق الولايات المتحدة، الحليفة القديمة لإسرائيل، للعب دور محوري في التوسط لوقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة المتكشفة.

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