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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو بحكومة الاحتلال: الولايات المتحدة لا تملي علينا سياستنا في غزة

صدى البلد

أكد بيني جانتس، عضو حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة لا تسعى لإملاء تصرفات إسرائيل في غزة. وشدد جانتس على أن البلدين يعملان كشريكين، وينخرطان في خطاب استراتيجي ومهني ينظر إلى الصورة الأوسع بطريقة مسؤولة.

وردا على استفسارات حول طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وسط الصراع المستمر، قال جانتس: "أعتقد أن الأمريكيين يديرون معنا خطابا استراتيجيا ومهنيا مناسبا ومدروسا". وأضاف: "إنهم لا يحاولون إملاء أي شيء علينا". 

تأتي تعليقات جانتس في منعطف حرج في الصراع، حيث تلعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في الجهود الدبلوماسية والخطاب الدولي المحيط بالوضع في غزة. إن التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تحاول إملاء السياسة الإسرائيلية يعكس الديناميكيات الدقيقة للعلاقة بين الحليفين خلال فترة من التوترات المتصاعدة والاعتبارات الجيوسياسية المعقدة.

بيني غانتس عضو حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل غزة

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