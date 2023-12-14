بيسجل هدفين في السنة.. مصطفى يونس يسخر من تعاقد الأهلي من موديست

انتقد مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، إدارة التعاقدات في المارد الأحمر بسبب التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، في ضوء العوامل المتوفرة في اللاعب التي لا تتناسب مع النادي الأهلي على الإطلاق.

حديث عن تعاقد الأهلي مع موديست

وقال "يونس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، إن النادي الأهلي كان عليه مراجعة نفسه جيدا قبل التعاقد مع هذا اللاعب، "لازم نرجع عماد متعب هيكون أفضل من موديست في الفترة دي".

وتابع مصطفى يونس أن موديست لاعب لديه 35 عاما، ويسجل كل عام هدفين فقط لا غير، ولا يتوفر فيه أي عوامل للتعاقد معه، وبالتالي كان من الخطأ التعامل معه، ويجب التفكير جيدا في هذا الأمر، "مش عاوز أتكلم كتير دلوقتي قبل مباراة اتحاد جدة، ولكن موديست من الصعب الحديث عنه".