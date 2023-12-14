أسامة الدليل: الإسلام السياسي لفظ غير لائق لهذا السبب

أكد الكاتب الصحفي أسامة الدليل، أن المصريين خرجوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية بكثافة خوفا على مصر، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية كانت فرصة ذهبية للأحزاب ويجب استغلالها.

وقال أسامة الدليل، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن الإسلام السياسي لفظ حقير لأن الإسلام دين عظيم لا يمكن أن نشتري به ثمنا قليلا.

دور قوي للأحزاب

وتابع الكاتب الصحفي أسامة الدليل إلى أنه أن الأوان أن يصبح لدينا حياة حزبية نشطة، مؤكدا أنه أتمنى أن يكون هناك دور قوي للأحزاب خلال الفترة القادمة.

