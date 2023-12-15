تكريم 1600 من حفظة القرآن الكريم في حفل بجنوب الأقصر

نظم أهالي قرية طفنيس المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء أمس الخميس، أكبر احتفالية لتكريم 1600 من حفظة كتاب الله، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الأطفال والكبار بالقرية.

يقول الشيخ يحيى عبدالعظيم أحد أقدم محفظة القرآن الكريم بقرية طفنيس المطاعنة بإسنا، أنه يتم تنظيم إحتفال لكريم حفظة كتاب الله بصورة سنوية منذ عشرات السنين بمشاركة كافة أبناء وشباب القرية، حيث يتجمع كافة قيادات طفنيس المطاعنة للتجهيز لتلك الاحتفالية على قدم وساق ويتم تجهيز كافة التفاصيل بالتعاون بين أبناء القرية بأكملهم.

ويضيف الشيخ يحيى عبدالعظيم المشرف العام على الإحتفال، أنه العام الماضي بلغ عدد المكرمين 1140 طفل وشاب وفتاة من الناجحين فى تصفيات المسابقة وبلغ إجمالى قيمة الجوائز المقدمة لهم 500 ألف جنيه، حيث تم تكريم الأول فى المسابقة برحلة عمرة عبارة عن مبلغ 50 ألف جنيه، وتكريم حفظة القرآن الكريم كاملاً وعددهم 31 طالب وطالبة، وحفظة ثلاث أرباع القرآن الكريم وعددهم 70 طالب وطالبة، وحفظة نصف القرآن وعددهم 103 طالب وطالبة، وحفظة ربع القرآن 125 طالب وطالبة، بجانب تكريم باقي حفظة الأجزاء حتى جزء عم من حوالى 46 مكتب ومدرسة قرآنية بالقرية.



فيما يقول المهندس يحيى وقاد رئيس مجلس إدارة الإحتفال بقرية طفنيس المطاعنة، أن الجائزة الأكبر حصل عليها بعد الأوائل فى المسابقة، هم 15 حافظ للقرآن الكريم كاملاً بالروايات، موضحاً أن محافظة الأقصر تنتشر بها المئات من كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم أكثرها فى مدينة إسنا والقرنة ثم باقى المدن والقرى، وهو يدل على أن الأقصر من أكثر المحافظات بمصر اهتماماً بتعليم الأطفال وتحفيظهم القرآن الكريم، ومازالت تقام الكتاتيب في المساجد بجانب الزوايا المنتشرة بالقرى، وهو أمر مميز للأقصريين لخدمة أبنائهم فى طلب العلم بأولى خطواته وهى حفظ القرآن الكريم.

IMG-20231214-WA0028

IMG-20231214-WA0025

IMG-20231214-WA0026

IMG-20231214-WA0027

IMG-20231214-WA0024

IMG-20231214-WA0023

IMG-20231214-WA0020

IMG-20231214-WA0022

IMG-20231214-WA0021