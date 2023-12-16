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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

برجيم خارق ..إمرأة تثير الجدل بفقدانها ربع وزنها في 6 أسابيع

صدى البلد

أثارت إمرأة من مدينة باكينجهامشير Buckinghamshire وتدعى ليز لونج وتبلغ من العمر57 عاما   الكثير من الجدل وذلك لفقدانها أكثر من ربع وزنها وذلك بدون جراحة  في ستة أسابيع  فقط وذلك مع خطة نظام غذائي سريع لمايكل موسلي برنامج Fast 800  

وفقا لموقع اكسبريس نجحت المرأة الانجليزية في التخلص من أعراض القولون العصبي التي تعاني منها وخسرت ربع وزنها  بفضل بدء برنامج Fast 800.

وأوضحت ليز: "في العشرينيات والثلاثينيات من عمري، كان لدي مهام  وظيفية مرهقة، ومواعيد  وساعات عمل طويلة، فقد كانت تعمل بجد أكثر من اللازم، وبعد إصابتها بالتهاب شديد في المعدة أثناء رحلة عمل إلى ستوكهولم، تحسس الطبيب معدة ليز وأخبرها أنها بحاجة إلى البريبايوتك لإعادة توازن أمعائها.
"على مر السنين، قد جربت جميع الأنظمة الغذائية الشائعة، ولكن لم ينجح أي منها على المدى الطويل. 

أشارت ليز أنها قامت بتناول وجبتين في اليوم و قامت بقطع السكر من نظامها الغذائي.

ليز لم تكن ليز على علم بأن عاداتها الغذائية السابقة كانت مسؤولة فعليًا عن أعراض القولون العصبي لديها.

وأوضحت: أنها ابتعدت عن تناول الأطعمة الأخرى الغنية بالدهون مثل رقائق البطاطس

وأشارت إلى أنها ما زلت ترغب في خسارة المزيد من الوزن.

خطة نظام غذائي القولون العصبي الأنظمة الغذائية رجيم خارق باكينجهامشير نظام غذائى أعراض القولون العصبي

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