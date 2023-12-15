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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خطيب الجمعة: نداءات الله للنبي في القرآن أظهرت مكانة الحبيب.. فيديو

الشيخ محمود الأبيدي
الشيخ محمود الأبيدي

قال الشيخ محمود الأبيدي، إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر، إن من إكرام الله للنبي، أنه حين يذكر اسمه في القرآن، يذكره مشفوعا بالنبوة والرسالة.

وأضاف الشيخ محمود الأبيدي، في خطبة الجمعة، بعنوان "نداءات الرسول في القرآن الكريم"، أن الله تعالى يقول في كتابه العزيز (مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا).

يقول تعالى (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا).

ومن مظاهر إكرام الله للنبي، أن كرمه وشرفه، والمتأمل في النداءات القرآنية للنبي -صلى الله عليه وسلم- يدرك أنها حافلة بأسمى معاني التكريم له، حيث لم ينادي الله النبي باسمه المجرد، بل ناداه بما يدل على عظم النبوة وشرف الرسالة.

واستشهد بقول الله تعالى عن نداءات النبي في القرآن (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ)  وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ) ومن هذه النداءات، النداء الخاص بتكليف النبي بالرسالة والدعوة إلى الهدى والحق الذي ينير للإنسانية طريقها.

وقال الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا (46) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا).

وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ).

محمود الأبيدي مسجد فاطمة الزهراء خطبة الجمعة نداءات الرسول القرآن

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