الإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٦٥ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٩ وحتى ١٥ ديسمبر الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت ٩ ديسمبر*

شهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة انطلاق الأسبوع الثامن عشر من خطتة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي غدا الاحد الموافق 10/12/2023 بتنفيذه للأسبوع الثاني على التوالى الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل والتى تستمر لمدة 3 أسابيع بإجمالى 137 ساعة تدريب ويستفيد منها 55 متدرباً من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، بهدف خلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة، موضحًا أن الاسبوع الـ 18 بمركز سقارة سيتضمن أيضاً تنفيذ دورة تطوير مهارات المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة الميدانية بالتعاون مع ادارة الحوكمة بالوزارة ، ويستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة، وينفذ أيضًا دورة تدريبية هامة بعنوان ملامح رئيسية عن بيئة الاستثمار في مصر بالتعاون مع اكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.



كما أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عن انتهاء المحافظات من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى، مؤكدًا أنه تابع مع السادة المحافظين كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات ، مشيراً إلى قيام المحافظين بالمرور الميدانى وتفقد عدداً من المقار الانتخابية بعدد من المدارس والاطمئنان على جاهزية اللجان وأماكن إقامة قوات التأمين والسادة القضاة وتوافر كافة التيسيرات والتجهيزات اللازمة من أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا عمل مظلات انتظار للناخبين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بما يضمن انتظام سير العملة الانتخابية وظهور المحافظات بالشكل اللائق لتخرج الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف للدولة المصرية .

*الأحد ١٠ ديسمبر*

أدلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ بلجنة مدرسة نبوية موسي الثانوية بنات بمدينة نصر ، و شهدت اللجنة الانتخابية توافد واصطفاف طوابير من الناخبين منذ الصباح تزامنا مع فتح اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة ٣ أيام ، حيث اصطف الناخبين رافعين أعلام مصر.

وتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، سير العملية الانتخابية فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 مع السادة المحافظين وذلك عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأجرى وزير التنمية المحلية عدداً من الاتصالات مع السادة المحافظين للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة وتذليل أى عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى اللائق للمحافظات وكذا تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للناخبين .

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي حرص وزارة التنمية المحلية لاستكمال جهود دعم الاشقاء الأفارقة من خلال بناء القدرات وتبادل ونقل الخبرات والمعرفة للكوادر المحلية الأفريقية، والسعي من أجل الوصول إلي حلول ومقترحات ورؤي مشتركة تخدم أبناء القارة، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير/ محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، نيابة عن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال افتتاح برنامج الدورة التدريبية الثالثة للكوادر المحلية الأفريقية 2023 فى مجال دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي، يوم الاحد الموافق ١٠ ديسمبر والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، وتستمر لمدة 5 أيام حتى 14 ديسمبر الجاري .

كما اختتمت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الأفريقية حول (دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي) بمحاضرتين تأتي المحاضرة الاولي حول( تقليل الفاقد والهدر من خلال سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية وعلاقته بالأمن الغذائي) وأدار الجلسة النقاشية الدكتورة /داليا عبد الحميد يس مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي - مركز البحوث الزراعية، والثانية عن (الفاقد في الغذاء قبل الحصاد وأثر الإستهلاك الغير صحي في التغذية علي الامن الغذائي)، ألقتها الدكتورة عقيلة صالح حمزة مؤسس المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والمنسق العام لمركز معلومات الأمن الغذائي .

*الأثنين ١١ ديسمبر*

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، فعاليات انطلاق اليوم الثاني لسير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 مع السادة المحافظين وذلك عبر غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واطمأن وزير التنمية المحلية من السادة المحافظين عبر اتصالات من خلال الشبكة الوطنية للسلامة من خلال البث المباشر والتواصل عبر خاصية الفيديو علي انتظام سير العملية الانتخابية في جميع المحافظات وتوافد الناخبين من جميع القري والمدن والمراكز والاحياء علي اللجان الانتخابية الخاصة بهم منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع .

واصلت وزارة التنمية المحلية لليوم الثاني علي التوالي فعاليات النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الأفريقية حول (دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي) حيث افتتح الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أولى جلسات العمل في اليوم التدريبي الثاني ، بحلقتين نقاشتين بعنوان( تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية ودورها في مجابهة هدر الغذاء)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع مهارات وقدرات المتدربين الأفارقة بعرض دور مصر الرائد والهام في تطوير الادارة المحلية وتنفيذ العديد من الإصلاحات التي ساهمت بشكل جذري في تحقيق التنمية ومواجهة العديد من التحديات والأزمات أبرزها تحقيق الأمن الغذائي.

واختتمت فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية ، بورشتي عمل حول " دور المحليات في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاستثمارية" وأدارها المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والورشة الثانية تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة بين الأدوار المركزية والمحلية" وأدارها الدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر ومدير مشروع الدعم الفني.

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، لمتابعة الإنتخابات الرئاسية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

*الثلاثاء ١٢ ديسمبر*

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بعد ظهر اليوم الثلاثاء حول متابعة فعاليات اليوم الثالث والأخير لسير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 في جميع المحافظات، وأشار تقرير غرفة العمليات إلي وجود انتظام تام وتوافد كبير من الناخبين علي مراكز الاقتراع في جميع المحافظات وسط تقديم كل الدعم اللوجستي المطلوب من الأجهزة التنفيذية للمحافظات لجميع الناخبين لتيسير عملية الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر للخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية .

وتواصلت فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية الأفريقية في نسختها الثالثة حول (دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي)، تبنظم ورشتي عمل بعنوان (سلاسل القيمة الغذائية وصناديق السيادة المحلية) وألقاها الدكتور أيمن الزغبي رئيس قطاع تمويل التجارة والاستثمار في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي "أفريكسيم بنك" ، والثانية جاءت بعنوان (التحديات التي تواجه القارة الأفريقية ٢٠٢٤) وأدارها السفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.

واختتمت وزارة التنمية المحلية فعاليات اليوم الثالث من النسخة الثالثة للدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الأفريقية حول (دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي) بتنفيذ ورشة عمل ألقاها الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، حول (عرض متكامل للمشروع القومى لتطوير الريف المصري حياة كريمة-الرؤي-والاهداف-وابرز الانجازات).

*الأربعاء ١٣ ديسمبر*

نظمت وزارة التنمية المحلية جولة للكوادر الأفريقية لزيارة معالم العاصمة الإدارية الجديدة لتستهل بها فعاليات اليوم الرابع من النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية حول دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي، وخلال الجولة تم تعريف الكوادر الأفريقية بالعاصمة الإدارية الجديدة من قبل مسئولي شركة العاصمة الإدارية، وتم الاشارة الي أهمية انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة والتي تتمثل في تكوين جسر اقتصادي وحضاري وثقافي، هو الأكبر في مصر ومنطقة الشرق الأوسط،.

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للعام الثانى على التوالى بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة IMC بمعرض " فوود أفريكا" للصناعات الغذائية في دورته الثامنة والذى يعقد فى الفترة من ١٢-١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ بمركز مصر للمعارض الدولية ويعد أكبر معرض للأغذية والمشروبات فى أفريقيا.

وتضمنت فعاليات اليوم الرابع من النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية على مجابهة الهدر الغذائي، ٣ محاضرات وهي عن "النظام المؤسسي للإدارة المحلية"، ألقاها الدكتور/ عصام شعث مساعد وزير التنمية المحلية للوحدات المحلية، والثانية حول "إدارة الطوارئ والأزمات" ويحاضرها كل من اللواء/ وائل سعدة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوحدات المحلية والمشرف علي الإدارة العامة للأزمات والكوارث بوزارة التنمية المحلية، والمهندس/ وليد فتحي مدير عام إدارة الأزمات والكوارث بالوزارة، والثالثة حول "رؤية واستراتيجيات برنامج الأغذية العالمي" ويحاضرها الاستاذة روسيلا فانالي نائب مدير برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء رقم 268 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي وافق خلاله اليوم على عدة قرارات، واستهل الاجتماع بالتوجه بخالص الشكر والتقدير، باسم مجلس الوزراء، لشعب مصر العظيم، بعد أن ضرب أروع الأمثلة في الوعي، وإدراك ما يُحيط بالمنطقة كلها من تحديات، فاصطف في لجان الانتخابات الرئاسية للتعبير عن رأيه، وتأكيد حضوره في هذا المشهد السياسي الأهم.

*الخميس ١٤ ديسمبر*

اختتم مركز التنمية المحلية بسقارة يوم الخميس الموافق 14/12/2023 فعاليات الأسبوع الثامن عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2024/2023 والذي تضمن تنفيذ دورتين تدريبتين وهما دورة "تطوير مهارات المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة الميدانية" بالتعاون مع ادارة الحوكمة بالوزارة، ودورة "ملامح رئيسية عن بيئة الاستثمار في مصر" بالتعاون مع اكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، واجتازهما 56 متدربا من جميع المحافظات، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، مشيرًا الي استمرار الاسبوع الثالث والأخير من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة للأسبوع القادم، ويستفيد منها 55 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.

واختتمت وزارة التنمية المحلية سلسلة الدورات التدريبية للكوادر الأفريقية وذلك خلال اليوم التدريبي الخامس والأخير للنسخة الثالثة من دورة تدريب الكوادر الأفريقية على دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي، التى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية ، بـ٣ حلقات نقاشية حول "إدارة الأزمات الإعلامية" وأدارها الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للسياسات العامة والاطار المؤسسي، والمتحدث الرسمي للوزارة، والثانية عن "الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة" وأدارتها الدكتورة مني شهاب منسق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ ووحدة المخلفات الصلبة، والثالثة عن دور بنك الطعام المصري في الأمن الغذائي "التحديات والإنجازات" وألقتها د. علياء أحمد رئيس قطاع مختبر الابحاث بنك الطعام المصري.

كما شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مساء يوم الخميس ختام النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر المحلية الأفريقية والتي جاءت بعنوان (دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي) والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والتي عقدت في الفترة من ١٠ إلى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ وذلك بحضور الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون قطاع السياحة، والسفير محمد عزمي نائب مدير الوكالة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، وقام وزير التنمية المحلية بتسليم الشهادات لعدد ٢١ متدرباً من ١٥ دولة أفريقية.

*الجمعة ١٥ ديسمبر*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار سريان شهادة اعتماد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للمواصفات الدولية لادارة المؤسسات التعليمية والتدريبية والبحث بشهادة الأيزو الدولية ISO 21001:2018 بقرار من المجلس الوطني للتدريب والتعليم برئاسة الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس الامناء، ليحافظ مركز بسقارة للتدريب على مكانته فى مصاف المؤسسات التدريبية العالمية، ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة بناء قدرات العاملين فى المحليات وفقاً لأحدث البرامج التدريبية التى تتناسب مع الجمهورية الجديدة والتى تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها فى كافة القطاعات التنموية والخدمية.

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