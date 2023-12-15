عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التقي خلالها مسئولى شركات إيطالية فى مجال الصناعات الدفاعية

رئيس أركان القوات المسلحة يعود إلى مصر بعد زيارة رسمية لإيطاليا| صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عاد إلى مصر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد إنتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا والتى استمرت لعدة أيام، التقى فيها بالفريق أول بحرى "جوسيبى كافو دراجوانه" رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالى بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالى، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطنى لكلا البلدين.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التعاون الثنائى بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، كذلك التطورات الإقليمية الراهنة وإنعكاسها على الأمن والإستقرار بالمنطقة.

كما تفقد الفريق أسامة عسكر قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية واستمع إلى عرض تقديمى لطبيعة عمل القيادة وما تضمه من منظومات تقنية وآليات للقيادة والسيطرة، كما قام بزيارة ميدانية لإحدى الوحدات المقاتلة شملت تفقد عدد من ميادين التدريب القتالى والرماية والمقلدات، كذلك المعدات والمركبات ونظم التسليح المستخدمة، مشيداً بمستوى التدريب الراقى والإمكانيات المتميزة التى تمتلكها عناصر القوات المسلحة الإيطالية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها.

كما تضمنت الزيارة لقاء عدد من مسئولى الشركات الإيطالية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية والمرور على بعض منتجات الشركات أثناء مراحل التصنيع.

تأتى الزيارة فى إطار عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا للزمالك سرا .. تفاصيل

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل على السوشيال ميديا

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

7 أسباب تمنع الرزق .. احترس هذه الأخطاء تفعلها تضيق أرزاقك

حجازي أساسي.. تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

ما حكم بيع الأعضاء أو التبرع بها ؟.. اعرف رأي الشرع

خطيب الجامع الأزهر: 70% من مساعدات غزة قادمة من مصر

إذا أصابه العسر.. خطيب المسجد الحرام يحذر من 10 أفعال وقت الكرب

قديم ومفبرك.. مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو عصابة الأطفال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| سعر فستان صبا مبارك في افتتاح مهرجان الجونة.. تعرف عليه

تسببت في وفاة عمرو عبدالحق.. الفرق بين الذبحة الصدرية والأزمة القلبية

إطلالة عصرية.. فستان إلهام شاهين تتألق في في موناكو .. شاهد

سعر فستان بسنت شوقي في افتتاح مهرجان الجونة يثير ضجة.. شاهد

فيديو

قرار عاجل تجاه السكر.. ضربة قوية للتجار بعد قضية فساد التموين

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات من حالة الطقس

فرح منة طه ومحمد دسوقي .. ليلة زفاف تثير الجدل في الشارع المصري| فيديوجراف

إحنا نخوف أي حد.. ماذا قال كهربا عن لقاء اتحاد جدة؟.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ