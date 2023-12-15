رئيس أركان القوات المسلحة يعود إلى مصر بعد زيارة رسمية لإيطاليا| صور

التقي خلالها مسئولى شركات إيطالية فى مجال الصناعات الدفاعية

عاد إلى مصر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد إنتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا والتى استمرت لعدة أيام، التقى فيها بالفريق أول بحرى "جوسيبى كافو دراجوانه" رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالى بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالى، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطنى لكلا البلدين.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التعاون الثنائى بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، كذلك التطورات الإقليمية الراهنة وإنعكاسها على الأمن والإستقرار بالمنطقة.

كما تفقد الفريق أسامة عسكر قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية واستمع إلى عرض تقديمى لطبيعة عمل القيادة وما تضمه من منظومات تقنية وآليات للقيادة والسيطرة، كما قام بزيارة ميدانية لإحدى الوحدات المقاتلة شملت تفقد عدد من ميادين التدريب القتالى والرماية والمقلدات، كذلك المعدات والمركبات ونظم التسليح المستخدمة، مشيداً بمستوى التدريب الراقى والإمكانيات المتميزة التى تمتلكها عناصر القوات المسلحة الإيطالية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها.

كما تضمنت الزيارة لقاء عدد من مسئولى الشركات الإيطالية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية والمرور على بعض منتجات الشركات أثناء مراحل التصنيع.

تأتى الزيارة فى إطار عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية.