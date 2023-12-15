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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدا.. افتتاح البطولة العربية للدراجات بالرياض

صدى البلد

تشهد العاصمة الرياض غداً حفل الافتتاح الرسمي للبطولة العربية لدراجات الطريق " الرياض 2023"، والتي ستنطلق بشكل فعلي بعد غدٍ الأحد وتستمر حتى الـ 23 من ديسمبر الجاري, بتنظيم الاتحاد السعودي للدراجات وإشراف الاتحاد الدولي للدراجات والاتحاد العربي.


ويستعرض الحفل، المنتخبات المشاركة، البالغ عددهم 300 لاعباً ولاعبة، يمثلون 10 دول، ومراحل السباقات التي تقام على مدى 7 أيام ، من خلال سباقات فرق ضد الساعة وفردي ضد الساعة و فردي عام، بمسافة إجمالية تبلغ 730 كيلومتراً.


وتتضمن فقرات الحفل الإعلان عن جائزة " مدينة الدراجة العربية " بنسختها الأولى، والتي تمنح لأفضل مدينتين عربيتين أسهمتا في تطوير البنية التحتية لرياضة الدراجات، ولهما دور كبير في دعم وتطوير وزيادة أعداد الممارسين لهذه الرياضة من مختلف فئات المجتمع.


يذكر أن الاتحاد العربي للدراجات أقر في شهر مايو الماضي إنشاء لجنة جائزة " مدينة الدراجة العربية " برئاسة عبدالله الوثلان رئيس الاتحاد السعودي للدراجات نائب رئيس الاتحاد العربي، الذي أكد أن الجائزة ستسهم في زيادة التنافسية بين المدن العربية من أجل إنشاء العديد من المسارات و مضامير الدراجات و تهيئة السبل لممارستها.

الاتحاد السعودي الاتحاد العربي للدراجات الاتحاد الدولي للدراجات الرياض 2023 تطوير البنية التحتية دراجات الطريق

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