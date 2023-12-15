استمرار إزالة التعديات على أراضي الدولة بالخارجة في الوادي الجديد

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في الوادى الجديد، تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والمرور المستمر لكشف حالات التعديات، بجانب المتابعة الدورية من جانب وحدة رصد التغيرات المكانية بالمحافظة.

وقال جهاد متولى، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، إنه تم إزالة تعديات على ارض زراعية بقرية العبور شمال مدينة الخارجة، وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة برئاسة أحمد صدقى عبدالله، مساعد رئيس المركز.

وأشار إلى استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والحفاظ على حق الدولة سواء في الأراضي الزراعية أو أراضي البناء.

وفي سياق متصل، أعلن متولى، توفير كميات من السكر بمنافذ الوحدة المحلية بمدينة الخارجة والقرى بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، بجانب بيع السكر في الأحياء السكنية من خلال سيارات الوحدة المحلية بهدف توفير السكر للمستهلك بسعر منخفض.