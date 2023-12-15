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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشمل شاحنات الوقود.. قافلة مساعدات كبيرة تدخل غزة عبر معبر رفح

صدى البلد

دخلت قافلة مكونة من 106 شاحنات، بما في ذلك 5 محملة بالوقود الأساسي، بنجاح إلى غزة عبر معبر رفح، اليوم الجمعة، كما أكد مسؤول مصري لشبكة “سي إن إن”. 

وتعتبر قافلة المساعدات الإنسانية هذه بمثابة شريان حياة حاسم للمنطقة المحاصرة، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الملحة للسكان وسط التحديات المستمرة.

كشف المسؤول المصري أن إجمالي 445 فردًا غادروا قطاع غزة في إطار عملية المساعدات هذه. وتضم هذه المجموعة 441 أجنبيًا وأربعة جرحى فلسطينيين، مما يؤكد على الطبيعة الشاملة لجهود الإغاثة لمساعدة المجتمعات المحلية والدولية المتضررة من النزاع.

ويعكس حجم القافلة الحالي المتوسط اليومي المسموح به خلال الأسبوع الماضي، ويؤكد إدماج شاحنات الوقود على الطبيعة المتعددة الأوجه للمساعدة. 

ومن الأهمية بمكان أن نتذكر أنه قبل تصاعد الصراع، أفادت الأمم المتحدة أن ما متوسطه 455 شاحنة تقوم بتسليم إمدادات المساعدات إلى غزة كل يوم. ويؤكد هذا السياق الجهود المستمرة للحفاظ على تدفق كبير للمساعدات على الرغم من الظروف الصعبة على أرض الواقع.

رفح غزة

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