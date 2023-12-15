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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تشيد بفتح معبر كرم أبو سالم: خطوة إيجابية

صدى البلد

أشادت منظمة الصحة العالمية بافتتاح معبر كرم أبو سالم، اليوم؛ مما سمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووصفته بأنه "أخبار جيدة".

وتحدث الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة، أمام الصحفيين في جنيف، حيث أقر بالخطوة الإيجابية مع تسليط الضوء على التحديات المستمرة في الوصول إلى المرافق الطبية الحيوية في الجزء الشمالي من القطاع.

يعتبر معبر كرم أبو سالم، الواقع في الركن الجنوبي من قطاع غزة، بمثابة نقطة دخول محورية على الحدود مع إسرائيل ومصر. وفي الأيام الأخيرة، تم استخدامه استراتيجيًا كنقطة تفتيش لتسريع عملية التحقق عند معبر رفح، مما يعكس الجهود المبذولة لتبسيط عملية تسليم المساعدات وسط التحديات اللوجستية.

في حين أعرب الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة، عن تقديره لهذا الافتتاح، فقد أكد على ضرورة ضمان وصول الإمدادات الطبية الأساسية إلى المستشفيات في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الشمالية. 

وأشار إلى أنه على الرغم من التقدم، لا تزال هناك مرافق طبية في الشمال تواجه صعوبات في الوصول إلى الإمدادات الحيوية، لافتا إلى التحديات الأوسع في شبكة التوزيع.

تساءل "كيف يمكننا التأكد من أن شاحنات (المساعدات) هذه يمكن أن تذهب إلى كل مكان في غزة، ليس فقط إلى الجنوب ولكن أيضا إلى الشمال؟ مشددًا على أهمية اتباع نهج شامل وجامع لتوزيع المساعدات في جميع أنحاء قطاع غزة بأكمله.

اخبار منظمة الصحة العالمية إعادة فتح معبر كرم أبو سالم

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