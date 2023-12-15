عملاق الشحن الألماني يفكر في وقف شحنات البحر الأحمر

استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن الأمن البحري، كشف متحدث باسم شركة Hapag-Lloyd الألمانية لشحن الحاويات، اليوم، عن تفكيرها في تعليق الشحنات عبر البحر الأحمر.

وفقا لسكاي نيوز البريطانية، يأتي هذا القرار في أعقاب الأضرار التي لحقت بإحدى سفنها والتي يعتقد أنها ناجمة عن طائرة بدون طيار بالقرب من اليمن، وهو تطور زاد من المخاوف بشأن سلامة طرق الشحن في المنطقة.

تأتي مداولات شركة Hapag-Lloyd في أعقاب إعلان شركة الشحن الدنماركية ميرسك في وقت سابق من اليوم، حيث كشفت عن قرارها بوقف جميع شحنات الحاويات مؤقتًا عبر نفس منطقة البحر الأحمر. وقد اختارت شركة ميرسك استراتيجية بديلة، حيث قامت بإعادة توجيه سفنها حول القارة الأفريقية للتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بطريق البحر الأحمر.

شهدت الصناعة البحرية تصاعدا في الهجمات على السفن في البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية علي غزة في الشرق الأوسط الشهر الماضي. والجدير بالذكر أن الحوثيين في اليمن أعلنوا مسؤوليتهم عن سلسلة من هذه الهجمات، مما أدى إلى تصعيد المخاوف بشأن سلامة وأمن الممرات الملاحية في المنطقة.

وقد دفع تصور التهديد المتزايد شركات الشحن الكبرى إلى إعادة تقييم مساراتها واتخاذ تدابير احترازية لحماية السفن وطاقمها. ويؤكد التعليق المحتمل للشحنات من قبل شركة Hapag-Lloyd على خطورة الوضع والاستجابة الاستباقية للصناعة للمشهد الأمني المتطور في البحر الأحمر.