مقتل مصور الجزيرة سامر أبو دقة في قصف صاروخي على غزة

فقد سامر أبو دقة، مصور قناة الجزيرة القطرية، حياته؛ متأثرا بإصابته في هجوم صاروخي في قصف لقوات الاحتلال جنوب قطاع غزة.

وأكدت الجزيرة، هذا النبأ، وكشفت أن “أبو دقة” أصيب؛ عندما أطلقت طائرة مسيرة، صاروخا على مدرسة تحولت إلى ملجأ في مدينة خان يونس.

وقال هاني محمود، صحفي آخر من قناة الجزيرة، في وقت سابق، إن المسعفين واجهوا تحديات في الوصول إلى المصور المصاب في أعقاب الغارة.

وزادت الظروف الصعبة على الأرض من تعقيدات تقديم المساعدة الطبية الفورية.

وكان وائل الدحدوح، كبير مراسلي الشبكة، من بين ضحايا القصف الصاروخي أيضاً، حيث أصيب بجروح نتيجة ذلك، وأصابت شظية ذراعه اليمنى، وتم نقله على الفور إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.

وقالت الجزيرة، إن هذا الحادث يسلط الضوء على المخاطر الكامنة التي يواجهها الصحفيون والإعلاميون الذين يغطون الصراعات، لا سيما في المناطق التي تشهد توترات متصاعدة. لقد كانت قناة الجزيرة صوتًا بارزًا في تغطية الوضع في غزة، حيث قدمت رؤى قيمة حول الأزمة المستمرة.

وأضافت أن فقدان سامر أبو دقة هو تذكير مؤثر بالمخاطر التي يواجهها الصحفيون لنقل الأخبار إلى الجمهور، وغالباً ما يجدون أنفسهم في طريق الأذى. ينعي المجتمع الصحفي وفاة محترف مخلص، وفقدت الجزيرة عضوا قيما في فريقها.

ومع استمرار التوترات في المنطقة، تظل سلامة الصحفيين والإعلاميين مصدر قلق ملح. ومن المرجح أن يؤدي هذا الحادث إلى تجديد المناقشات حول ضمان حماية ورفاهية أولئك الذين يقومون بالتغطية من مناطق النزاع، حيث يلعبون دورًا حاسمًا في إعلام العالم بالأحداث الجارية.