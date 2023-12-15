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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز أثناء اقتحام مخيم العين

ارشيفي
ارشيفي

أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز أثناء اقتحام مخيم العين ومحيطه في نابلس.

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية؛ فقد اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مخيم العين بمدينة نابلس وسماع أصوات انفجارات بالمخيم.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة كشف عن الكوارث التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال (70 يوماً) - منذ بداية عملية طوفان الأقصي، مشيرا إلى أن الاحتلال يقوم بحرب إبادة جماعية شاملة  ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال في بيان له : ومازال القتل الوحشي للمدنيين والأطفال والنساء مستمر وذلك من خلال قصف المنازل الآمنة وهدمها فوق رؤوس ساكنيها بدون سابق إنذار، بالطائرات الحربية والمقاتلات "الإسرائيلية" والأمريكية وبالصواريخ والقنابل العملاقة، حيث أصبح كل متر في قطاع غزة تحت الاستهداف وتحت القصف المباشر.

وكشف الإحصائيات التالية كم الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني حيث ارتكب (1,680) مجزرة بجانب (18,800) شهيد وصلوا إلى المستشفيات من بينهم (8,000) شهيد من الأطفال و(6,200) شهيدة من النساء و(300) شهيد من الطواقم الطبية و(32) شهيداً من الدفاع المدني.

كما ابانت الاحصائيات أيضا سقوط (89) شهيداً من الصحفيين بجانب (7,500) مفقود، 70% من الأطفال والنساء وإصابة (51,000) جريح.

كما تم اعتقال (40) حالة من الطواقم الطبية و (7) حالات اعتقال صحفيين؛ بالإضافة الي نزوح (1.5) مليون ونصف المليون نازح.

ودمر الاحتلال (126) مقراً حكومياً و(90) مدرسة وجامعة خرجت عن الخدمة و(282) مدرسة وجامعة بشكل جزئي جزئياً و(112) مسجداً بشكل كلي  و(200) مسجد  بشكل جزئي  و(03) كنائس و(52,500) وحدة سكنية كليا  و(254,000) وحدة سكنية بشكل جزئي.

كما خرجت (22) مستشفى عن الخدمة و(53) مركزاً صحياً بجانب استهداف (138) مؤسسة صحية وكذا تضررت (102) سيارة إسعاف.

فيما تم رصد (327,000) حالة موثقة مصابة بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

 

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