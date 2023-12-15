بعد زيارة برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي.. تعاون بين جامعة طيبة والقومي للبحوث

زار وفد من برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر، مركز بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث، بهدف التعرف على سير العمل داخل معامل أقسام المعهد والمعامل المركزية، والوحدات التجريبية، تحت إشراف الدكتور عمر السنوسي، مدرس ببرنامج التصنيع الغذائي، ومهندسة فاطمة عوض، عضو الهيئة المعاونة بنفس البرنامج، وكان في استقبالهم، دكتور حسام الدين حسين، القائم بأعمال عميد المعهد.

تعرف طلاب البرنامج على سير العمل داخل عدة معامل خاصة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بجميع أقسامها، إذ استعرض كل أستاذ بالقسم الإمكانيات والتعامل مع الأجهزة الموجودة وطريقة تحضير وتجهيز العينات المتعلقة بالتصنيع الغذائي، كما تعرفوا على مكسبات الطعم والرائحة بقسم الكيمياء، وزاروا قسم الألبان وقسم الصناعات الغذائية، وقسم سموم وملوثات الغذاء، وقسم التغذية وعلوم الأطعمة.



وعلى هامش الزيارة عقد الدكتور عمر السنوسي، وم. فاطمة عوض، اجتماعا مع ممثلي المركز لمناقشة سبل التعاون بين الجامعة والمركز القومي للبحوث، وآليات عقد برتوكول تعاون مشترك مع الجامعة، بحضور د. أحمد محمد عبدالسلام، القائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، ود. عمرو فاروق منصور، رئيس قسم كيمياء مكسبات الطعم والرائحة، ود. محمود عبدالعزيز السيد، رئيس قسم الألبان، د. أحمد سعيد، رئيس قسم الصناعات الغذائية، د. محمد ابراهيم محمد، رئيس قسم سموم وملوثات الغذاء، د. ضحى عبده محمد، رئيس قسم التغذية وعلوم الأطعمة.

وفى ختام الزيارة قدم الدكتور أحمد محمد عبد السلام، وكيل والقائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، شهادة شكر لوفد جامعة طيبة التكنولوجية بحضور رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

من جانبه وجه الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، الشكر للدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومى للبحوث والدكتور عميد المعهد على حسن التعاون والاستقبال لوفد الجامعة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك بين الجامعة والمركز القومى للبحوث الذى يمثل بيت للخبرة لوطنية في شتى المجالات البحثية والذى يشمل العديد من المعاهد البحثية المرموقة.