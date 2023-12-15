عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد زيارة برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي.. تعاون بين جامعة طيبة والقومي للبحوث

طلاب برنامج تكنولوجيا
طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بجامعة طيبة التكنولوجي

زار وفد من برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر، مركز بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث، بهدف التعرف على سير العمل داخل معامل أقسام المعهد والمعامل المركزية، والوحدات التجريبية، تحت إشراف الدكتور عمر السنوسي، مدرس ببرنامج التصنيع الغذائي، ومهندسة فاطمة عوض، عضو الهيئة المعاونة بنفس البرنامج، وكان في استقبالهم، دكتور حسام الدين حسين، القائم بأعمال عميد المعهد.

 

حصاد أوقاف الأقصر 2023.. افتتاح 14مسجدًا و40 ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا

تكريم 1600 من حفظة القرآن الكريم في حفل بجنوب الأقصر

تعرف طلاب البرنامج على سير العمل داخل عدة معامل خاصة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بجميع أقسامها، إذ استعرض كل أستاذ بالقسم الإمكانيات والتعامل مع الأجهزة الموجودة وطريقة تحضير وتجهيز العينات المتعلقة بالتصنيع الغذائي، كما تعرفوا على مكسبات الطعم والرائحة بقسم الكيمياء، وزاروا قسم الألبان وقسم الصناعات الغذائية، وقسم سموم وملوثات الغذاء، وقسم التغذية وعلوم الأطعمة.


وعلى هامش الزيارة عقد الدكتور عمر السنوسي، وم. فاطمة عوض، اجتماعا مع ممثلي المركز لمناقشة سبل التعاون بين الجامعة والمركز القومي للبحوث، وآليات عقد برتوكول تعاون مشترك مع الجامعة، بحضور د. أحمد محمد عبدالسلام، القائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، ود. عمرو فاروق منصور، رئيس قسم كيمياء مكسبات الطعم والرائحة، ود. محمود عبدالعزيز السيد، رئيس قسم الألبان، د. أحمد سعيد، رئيس قسم الصناعات الغذائية،  د. محمد ابراهيم محمد، رئيس قسم سموم وملوثات الغذاء، د. ضحى عبده محمد، رئيس قسم التغذية وعلوم الأطعمة.

وفى ختام الزيارة قدم الدكتور أحمد محمد عبد السلام، وكيل والقائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، شهادة شكر لوفد جامعة طيبة التكنولوجية  بحضور رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

من جانبه وجه الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، الشكر للدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومى للبحوث والدكتور عميد المعهد على حسن التعاون والاستقبال لوفد الجامعة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك بين الجامعة والمركز القومى للبحوث الذى يمثل بيت للخبرة لوطنية في شتى المجالات البحثية والذى يشمل العديد من المعاهد البحثية المرموقة.

الأقصر التصنيع الغذائي التكنولوجية الصناعات الغذائية المركز القومى للبحوث برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي تكنولوجيا الصناعة والطاقة طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة لحظة بلحظة على هذه القنوات

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

إذاعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على القنوات المفتوحة؟.. الحقيقة والتفاصيل والترددات

جدة حمراء .. الأهلي يضرب الاتحاد بثلاثية في عقر داره بكأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

شوبير يحتفل بفوز الأهلي على الاتحاد السعودي.. سجل واكتب يا تاريخ

إنه المارد يا سادة.. محمد فاروق يشيد بفوز الأهلي على اتحاد جدة

كأس العالم للأندية| مروان عطية يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي واتحاد جدة

قال لي «أنت حمار».. يسري نصر الله يكشف حوارا له مع أحمد زكي

بسبب الطقس.. ناسا تؤجل موعد انفصال Cargo Dragon عن المحطة الفضائية الدولية

جهاد الحرازين: نتنياهو يضلل العالم بشأن استهداف حركة حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان الجونة السينمائي.. محمد شاهين ونسرين طافش في عرض الفيلم الفلسطيني الأستاذ

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر فستان بوسي شلبي يثير الجدل

بالأحمر.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد عرض الزواج عليها بلبنان.. إطلالات أثارت الجدل للمذيعة لينة الطهطاوى ..شاهد

فيديو

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

عزل ميناء تل أبيب .. المقـاومة تدك قوات الاحـتـلال بقذائق الهاون

كاملة المرافق.. تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بالمحافظات

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ