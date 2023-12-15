بابل شيت.. حقوق القاهرة تعلن نظام امتحانات طلاب الفرقتين الثانية والثالثة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، تعليمات هامة للطلاب عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2023-2024م، وتعليمات مهمة للطلاب قبل عقد الامتحانات.

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، في ضوء استقبال الشكاوى والمقترحات الخاصة بكم عبر رسائل الصفحة والتعليقات برجاء العلم أنه قد تم مناقشة نظام الامتحان النهائي في اجتماع مجلس الكلية وذلك وفقا للنظام الأساسي واللائحة الداخلية للكلية.

وأشارت الكلية إلى أن قد تقرر أن تكون جميع الامتحانات هذا العام بنظام البابل شيت للفرقة الثانية والثالثة والرابعة، وتطبيق نظام المقالي على الفرقة الأولى للعام الحالي 2023-2024 وما يليها من فرق فى الأعوام القادمة.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، كشف الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة لطلاب الكلية عن نظام امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2023-2024م، وتعليمات مهمة للطلاب قبل عقد الامتحانات.

وقال عميد كلية الآثار جامعة القاهرة إن امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، سوف تكون بنظام مماثلا لامتحانات العام الماضي.